Luxury Car Smuggling Case: నటులు దుల్కర్, పృథ్వీరాజ్ నివాసాల్లో ఈడీ దాడులు
Highlights
లగ్జరీ కార్ల స్మగ్లింగ్, అక్రమ విదేశీ మారక ద్రవ్య నెట్వర్క్పై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా కేరళ, తమిళనాడులోని 17 ప్రదేశాలలో ఈడీ దాడులు నిర్వహించింది.
లగ్జరీ కార్ల స్మగ్లింగ్, అక్రమ విదేశీ మారక ద్రవ్య నెట్వర్క్పై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా కేరళ, తమిళనాడులోని 17 ప్రదేశాలలో ఈడీ దాడులు నిర్వహించింది. ఈ సోదాల్లో సినీ నటులు పృథ్వీరాజ్, దుల్కర్ సల్మాన్, అమిత్ చక్కలక్కల్ నివాసాలు, అలాగే ఎర్నాకుళం, త్రిస్సూర్, కోజికోడ్, మలప్పురం, కొట్టాయం, కోయంబత్తూరులోని కొంతమంది వాహన యజమానులు, ఆటో వర్క్షాప్లు, వ్యాపారులకు సంబంధించిన స్థలాలు ఉన్నాయి.
మా కింద చేపట్టిన ఈ చర్య, భూటాన్ నుంచి భారత్కి హై-ఎండ్ వాహనాల అక్రమ రవాణాపై.. ఇటీవలి కస్టమ్స్ దర్యాప్తు తర్వాత జరిగింది. ఇండో-భూటాన్, నేపాల్ మార్గాల ద్వారా ల్యాండ్ క్రూయిజర్, డిఫెండర్, మసెరటి వంటి లగ్జరీ కార్లను అక్రమంగా దిగుమతి చేసుకోవడంలో ఒక సిండికేట్ ఉందని నిఘా సమాచారం వెల్లడించింది.
