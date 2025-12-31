  • Menu
Drunk Driving Rules: ఆల్కహాల్ లిమిట్ ఎంత? పట్టుబడితే ఏం జరుగుతుంది? – పోలీసుల పూర్తి వివరణ

Highlights

నూతన సంవత్సరం వేడుకల సందర్భంగా డ్రంక్ డ్రైవింగ్‌పై పోలీసులు పర్యవేక్షణను కఠినతరం చేశారు. రక్తంలో 30 మిల్లీగ్రామ్‌లకంటే ఎక్కువ ఆల్కహాల్ ఉంటే డ్రైవింగ్ నేరం. మొదటి తప్పిదానికి ₹10,000 జరిమానా, రెండోసారి రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష వరకు విధించవచ్చు.

నూతన సంవత్సరం వేడుకలు దగ్గర పడుతున్న వేళ, నగరంలో డ్రంక్ డ్రైవ్ తనిఖీలు విస్తృతంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంలో మద్యం తాగి వాహనం నడిపితే ఎలాంటి చర్యలు ఉంటాయో, ఆల్కహాల్ లిమిట్ ఎంత దాటకూడదో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు సైబరాబాద్ పోలీసులు స్పష్టమైన వివరాలు వెల్లడించారు.

న్యూ ఇయర్ వేడుకలలో మద్యం సేవనంపై హెచ్చరిక

సాధారణంగా సంవత్సరాది వేళ మద్యం సేవనం ఎక్కువవుతుందని గుర్తించిన పోలీసులు —

  • మద్యం తాగి వాహనం నడపొద్దని
  • క్యాబ్, ఆటో వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను ఉపయోగించాలని

సూచిస్తున్నారు. డ్రంకెన్ డ్రైవ్‌లో పట్టుబడినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

చట్టం ప్రకారం అనుమతించే ఆల్కహాల్ లిమిట్ ఎంత?

మోటార్ వాహన చట్టం 185(A) ప్రకారం:

  • రక్తంలో 100 మిల్లీ లీటర్లకు 30 మిల్లీ గ్రాముల కంటే ఎక్కువ ఆల్కహాల్ ఉంటే డ్రైవింగ్ నేరం.

పట్టుబడితే ఏమవుతుంది? – శిక్షలు ఇలా

మొదటి తప్పిదం అయితే:

  • జరిమానా: గరిష్టంగా ₹10,000
  • జైలు శిక్ష: 6 నెలలు వరకు
  • రెండూ విధించే అవకాశం కూడా ఉంది.

మూడేళ్లలోపు మళ్లీ అదే నేరం చేస్తే:

  • జరిమానా: ₹15,000
  • జైలు శిక్ష: 2 సంవత్సరాలు
  • డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సస్పెన్షన్‌కు పంపబడుతుంది.

ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ కూడా రద్దు అవుతుంది

డ్రంక్ డ్రైవర్ల వల్ల ప్రమాదం జరిగితే:

  • వాహన ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ కూడా తిరస్కరించబడవచ్చు.

పోలీసుల ప్రకారం జరిమానాల కోసం కాదు, ప్రాణాలు రక్షించడానికే డ్రంకెన్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేస్తామని తెలిపారు.

పోలీసుల సూచన

  • మద్యం సేవించినప్పుడు తప్పనిసరిగా క్యాబ్ లేదా డ్రైవర్‌ సేవ తీసుకోవాలి
  • రోడ్లపై మీ భద్రతతో పాటు ఇతరుల ప్రాణాలు కూడా మీ చేతుల్లోనే ఉంటాయని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

పోలీసుల స్పష్టం

ఈ వివరాలు అవగాహన కోసం మాత్రమే. చట్టాలు రాష్ట్రానికో, కాలానుగుణంగానో మారుతుంటాయి. ఖచ్చితమైన సమాచారం కోసం స్థానిక ట్రాఫిక్ పోలీసులను లేదా లీగల్ నిపుణులను సంప్రదించాలని సైబరాబాద్ పోలీసులు చేప్పారు.

సంక్షిప్తంగా: మద్యం తాగినప్పుడు స్టీరింగ్ వద్దకెళ్లకండి — సేఫ్టీ ఫస్ట్, సెలబ్రేషన్ నెక్స్ట్!

