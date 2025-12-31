Draksharamam Incident: శివలింగం ధ్వంసం – కీలక నిందితుడు పోలీసుల అదుపులో
ద్రాక్షారామంలోని శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శివలింగం ధ్వంసం జరిగిన ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. కీలక నిందితుడు అదుపులోకి తీసుకోబడింది. సీఎం చంద్రబాబు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
అంబేద్కర్ కోనసీమ: ద్రాక్షారామంలోని శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కపాలేశ్వర స్వామి శివలింగం ధ్వంసం చేయబడిన ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ ఆధారంగా అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. పోలీసుల కంట్రోల్లో ఉన్న కీలక నిందితుడు తోటపేట గ్రామానికి చెందిన 38 ఏళ్ళ యువకుడు అని సమాచారం.
ధ్వంసానికి కారణం
పూజలు చేస్తున్న ఆర్చకుడు మరియు అనుమానిత యువకుడు మధ్య జరిగే తరచు వివాదాలు ధ్వంసానికి ప్రధాన కారణమని నిందితుడు పోలీసులకు వివరించాడని సమాచారం. క్షోభాక్రాంతితో ఆ యువకుడు శివలింగాన్ని ధ్వంసం చేశాడు అని పోలీసులు తెలిపారు.
సీఎం ఆదేశాలు
ముందుగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ద్రాక్షారామం ఘటనపై స్పందించారు. ఘటన వివరాలను తెలుసుకోవడానికి దేవాదాయ శాఖా మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డితో మాట్లాడారు. సీన్పీ, కలెక్టర్, జిల్లా మంత్రి తదితరులతో కలిసి దర్యాప్తును పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
మంత్రిత్వ శాఖా అధికారులు ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాలను ఏర్పాటు చేసి నిందితులను గుర్తించి కఠినమైన శిక్ష విధించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. దర్యాప్తు ప్రగతిని సీఎం తనకు అప్పడప్పడూ నివేదిక ఇవ్వమని సూచించారు.