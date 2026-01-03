PAN Card Verification: మీ PAN కార్డు యాక్టివ్ గా ఉందా? లేకుంటే పెద్ద ఆర్థిక సమస్యలో పడవచ్చు!
ఆధార్-పాన్ లింక్ గడువు ముగిసిన తర్వాత మీ పాన్ కార్డ్ యాక్టివ్గా ఉందో లేదో వెంటనే ఆన్లైన్లో తనిఖీ చేయండి. ఆర్థిక సమస్యలను నివారించడానికి PAN స్టేటస్ తెలుసుకోండి.
పాన్ (PAN) మరియు ఆధార్ అనుసంధానం గడువు ముగిసిన నేపథ్యంలో, మీ పాన్ కార్డ్ ఇంకా యాక్టివ్గా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యం. యాక్టివ్గా లేని పాన్ వల్ల పన్ను చెల్లింపులు, పెట్టుబడులు మరియు ఇతర ముఖ్యమైన ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలగవచ్చు. అయితే, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లో ఆన్లైన్లో మీ పాన్ స్టేటస్ను సులభంగా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
పాన్-ఆధార్ అనుసంధానానికి ప్రభుత్వం విధించిన చివరి తేదీ డిసెంబర్ 31, 2025. ఈ గడువులోపు లింక్ చేయని పాన్ కార్డులు డీయాక్టివేట్ అవుతాయి.
పాన్ స్టేటస్ను ఆన్లైన్లో ఎలా తనిఖీ చేయాలి:
- ఆదాయపు పన్ను అధికారిక వెబ్సైట్కు వెళ్లండి: incometaxindiaefiling.gov.in
- హోమ్పేజీలో "Quick Links" సెక్షన్ కింద "Verify PAN Status" అనే లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- కొత్త పేజీలో కింది వివరాలను నమోదు చేయండి:
- పాన్ నంబర్
- పూర్తి పేరు
- పుట్టిన తేదీ
- పాన్తో అనుసంధానించబడిన మొబైల్ నంబర్
- వివరాలు నమోదు చేసిన తర్వాత "Continue" పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చిన ఓటీపీ (OTP)ని ఎంటర్ చేసి "Verify" పై క్లిక్ చేయండి.
- వెంటనే మీ పాన్ కార్డ్ స్టేటస్ - అది యాక్టివ్గా ఉందా లేదా ఇనాక్టివ్గా ఉందా అనేది స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
ఇది ఎందుకు ముఖ్యం:
ఒకవేళ మీ పాన్ ఇంకా ఆధార్తో లింక్ కాకుండా ఇనాక్టివ్గా ఉంటే, మీరు బ్యాంకింగ్, పెట్టుబడులు మరియు పన్ను సంబంధిత విషయాలలో తీవ్రమైన ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఈరోజే మీ పాన్ స్టేటస్ను తనిఖీ చేసుకోవడం ద్వారా అనవసరమైన ఒత్తిడిని నివారించవచ్చు మరియు అవసరమైతే తక్షణ చర్యలు తీసుకోవచ్చు.
కొన్ని నిమిషాలు కేటాయించి మీ పాన్ యాక్టివ్గా ఉందని నిర్ధారించుకోండి - ఇది పెద్ద సమస్యలను నివారించే ఒక చిన్న అడుగు.