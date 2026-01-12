  • Menu
Home  > జాతీయం

Somnath temple: సోమనాథ్ ఆలయం నుంచి ఎంత బంగారం దోచుకున్నారో తెలుసా? ఇప్పుడు దాని విలువెంతో తెలుస్తే షాక్ అవుతారు..!!

Somnath temple: సోమనాథ్ ఆలయం నుంచి ఎంత బంగారం దోచుకున్నారో తెలుసా? ఇప్పుడు దాని విలువెంతో తెలుస్తే షాక్ అవుతారు..!!
x
Highlights

Somnath temple: సోమనాథ్ ఆలయం నుంచి ఎంత బంగారం దోచుకున్నారో తెలుసా? ఇప్పుడు దాని విలువెంతో తెలుస్తే షాక్ అవుతారు..!!

Somnath temple: గుజరాత్‌లోని పవిత్ర సోమనాథ్ క్షేత్రంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ శౌర్య యాత్రలో పాల్గొనడం దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసింది. శతాబ్దాల క్రితం సోమనాథ్ ఆలయాన్ని కాపాడేందుకు ప్రాణత్యాగం చేసిన వీరుల స్మృతికి అంకితమైన ఈ యాత్ర, భారత చరిత్రలోని ఒక కీలక అధ్యాయాన్ని మళ్లీ గుర్తుకు తెచ్చింది. అదే సమయంలో, ఎంతోకాలంగా ప్రజల మనసుల్లో ఉన్న ఒక ప్రశ్నను కూడా మళ్లీ ముందుకు తీసుకొచ్చింది. ఆ ప్రశ్న ఏమిటంటే – సోమనాథ్ ఆలయం నుంచి అసలు ఎంత అపారమైన సంపద దోచుకోబడింది? నేటి కాలంలో దాని విలువ ఎంత అవుతుంది?

శివుని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన సోమనాథ్ ఆలయం, అప్పటి కాలంలో కేవలం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగానే కాకుండా అపార సంపదకు ప్రతీకగా కూడా నిలిచింది. రాజులు, వ్యాపారులు, భక్తులు తరతరాలుగా సమర్పించిన దానధర్మాల వల్ల ఈ ఆలయం భారతదేశంలోనే అత్యంత సంపన్నమైన దేవాలయాలలో ఒకటిగా పేరుగాంచింది.1025–1026 క్రీస్తు శతాబ్దాల మధ్య ఘజ్నవికి చెందిన మహమూద్ ఈ ఆలయంపై దండెత్తాడు. ఆ కాలానికి చెందిన పర్షియన్, భారతీయ చరిత్ర గ్రంథాలు ఈ దాడిని విస్తృతంగా వర్ణిస్తాయి. ఆలయం విధ్వంసానికి గురవడమే కాకుండా, దాని ఖజానా పూర్తిగా దోపిడీకి లోనైందని చరిత్ర చెబుతోంది.

చరిత్రకారుల అంచనాల ప్రకారం, మహమూద్ ఘజ్నవి సోమనాథ్ ఆలయం నుంచి అపారమైన బంగారాన్ని, విలువైన వస్తువులను తీసుకెళ్లాడు. అనేక చరిత్ర కథనాలు సుమారు రెండు కోట్ల బంగారు దినార్ల విలువైన సంపద దోచుకున్నట్లు పేర్కొంటాయి. కొన్ని ఇతర వర్ణనల్లో ఈ సంఖ్యను ఇంకా ఎక్కువగా, దాదాపు పది కోట్ల దినార్ల వరకు ఉన్నట్లు కూడా చెప్పబడింది. ఆలయ ఖజానా నుంచి మాత్రమే దాదాపు 6 టన్నుల బంగారం దోచుకుపోయినట్లు అనేక మంది పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ లెక్కల్లో వెండి, రత్నాలు, ఇతర విలువైన లోహాలు, వస్తువులు కూడా చేర్చలేదు అన్నది గమనార్హం.

సోమనాథ్ దోపిడీ కేవలం నాణేల వరకే పరిమితం కాలేదు. ఆలయంలో ఉన్న విలువైన రాళ్లతో అలంకరించబడిన 56 భారీ స్తంభాలు, పూజల కోసం అంకితం చేసిన వేలాది బంగారు, వెండి విగ్రహాలు, దాదాపు 6,765 కిలోగ్రాముల బరువున్న భారీ ఆలయ గంటల బంగారు గొలుసులు కూడా దోచుకెళ్లినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. అంతేకాదు, గంధపు చెక్కతో అద్భుతంగా చెక్కబడిన ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం కూడా ఘజ్నవీ సైన్యంతో పాటు వెళ్లిపోయిందని కథనాలు ఉన్నాయి.

ఇప్పటి పరిస్థితులను తీసుకుంటే ఈ సంపద విలువ ఊహించడమే కష్టం. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,40,000కి చేరింది. ఈ లెక్కన 6,000 కిలోగ్రాముల బంగారం విలువ దాదాపు రూ.84 వేల కోట్లకు పైగా ఉంటుంది. ఇది కేవలం బంగారం విలువ మాత్రమే. అప్పట్లో దోచుకున్న మొత్తం సంపదను నేటి కొనుగోలు శక్తితో లెక్కిస్తే, అది బిలియన్ల డాలర్లకు చేరుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు, చరిత్రకారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే ఈ లెక్కలు సంఖ్యల వరకే పరిమితం కావు. ఈ దోపిడీ ఒక అపూర్వమైన ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక కేంద్రాన్ని నాశనం చేసిన బాధాకరమైన చరిత్రను కూడా గుర్తు చేస్తుంది.


సోమనాథ్ దండయాత్రకు వెయ్యేళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ‘సోమనాథ్ స్వాభిమాన్ పర్వ్’ నిర్వహించబడుతోంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఆలయాన్ని కాపాడేందుకు పోరాడిన వీరుల త్యాగాన్ని స్మరించుకోవడమే కాకుండా, భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక వారసత్వం ఎంత అపూర్వమైందో మరోసారి ప్రపంచానికి గుర్తుచేస్తోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick