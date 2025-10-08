Diwali 2025: దీపావళి ధమాకా.. 30 స్పెషల్ రైళ్లు - రూట్లు, టైమింగ్స్!
దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సెంట్రల్ రైల్వే అదనంగా 30 ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. ఈ రైళ్లు మహారాష్ట్ర మరియు పొరుగు రాష్ట్రాలకు వెళ్లే వారికి ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తాయి.
1. ఎల్టీటీ-మడ్గావ్ వీక్లీ స్పెషల్ (6 ట్రిప్పులు)
రైలు సంఖ్య: 01003 / 01004.
ముంబై నుండి మడ్గావ్ (01003): ప్రతి సోమవారం ఉదయం 08:20 గంటలకు LTT (లోకమాన్య తిలక్ టెర్మినస్) నుండి బయలుదేరి, అదే రోజు రాత్రి 22:40 గంటలకు మడ్గావ్ చేరుకుంటుంది. (తేదీలు: అక్టోబర్ 6, 13, 20).
మడ్గావ్ నుండి ముంబై (01004): ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం 16:30 గంటలకు మడ్గావ్ నుండి బయలుదేరి, మరుసటి రోజు ఉదయం 06:20 గంటలకు LTT చేరుకుంటుంది. (తేదీలు: అక్టోబర్ 5, 12, 19).
ప్రధాన స్టేషన్లు: థానే, పన్వెల్, రోహా, చిప్లూన్, రత్నగిరి, కంకవలి, తివిమ్.
ముఖ్య గమనిక: ఈ రైలుకు రిజర్వేషన్లు అక్టోబర్ 4న ప్రారంభమవుతాయి.
2. పన్వెల్–చిప్లూన్ అన్రిజర్వ్డ్ స్పెషల్ (24 ట్రిప్పులు)
రైలు సంఖ్యలు: 01159 / 01160.
పన్వెల్ నుండి చిప్లూన్ (01159): ప్రతి శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో సాయంత్రం 16:40 గంటలకు పన్వెల్ నుండి బయలుదేరుతుంది.
చిప్లూన్ నుండి పన్వెల్ (01160): ప్రతి శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో ఉదయం 11:05 గంటలకు చిప్లూన్ నుండి బయలుదేరుతుంది.
తేదీలు: ఈ రైళ్లు అక్టోబర్ 3 నుండి 26 వరకు నడుస్తాయి.
ముఖ్య గమనిక: ఇవి రిజర్వేషన్ లేని (Unreserved) రైళ్లు. టిక్కెట్లు UTS వ్యవస్థ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రయాణికులకు సూచన:
పండగ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, టిక్కెట్లు త్వరగా బుక్ చేసుకోండి.
మీరు ప్రయాణించే స్టేషన్ల వివరాలను, రైలు సమయాలను ఒకటికి రెండుసార్లు తనిఖీ చేసుకోండి.