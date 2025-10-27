Salman Khan : ఉగ్రవాదుల జాబితాలో సల్మాన్ ఖాన్ పేరు.. ఆ దేశంలోకి ఎంట్రీపై ఆంక్షలు తప్పవా?
Salman Khan : బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ ఖాన్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి పేరుంది. పాకిస్తాన్లో కూడా ఆయనకు అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే, తాజాగా పాకిస్తాన్ నుండి ఒక షాకింగ్ వార్త వినిపిస్తోంది. పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం సల్మాన్ ఖాన్ పేరును ఉగ్రవాదుల జాబితాలో చేర్చిందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతోంది. సల్మాన్ ఖాన్ ఇటీవల బలూచిస్తాన్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలే దీనికి కారణమని చెబుతున్నారు. ఈ వార్త ఎంతవరకు నిజమనేది తెలియకపోయినా, సల్మాన్ ఖాన్ పేరును ఉగ్రవాదుల జాబితాలో చేర్చారనే విషయం అభిమానులకు బాధ కలిగించింది.
సల్మాన్ ఖాన్ ఇటీవల సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో ఆయన భారతీయ సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ పాకిస్తాన్ను ప్రస్తావించారు. "ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియాలో హిందీ సినిమా విడుదల చేస్తే అది సూపర్ హిట్ అవుతుంది. తమిళ, తెలుగు, మలయాళ సినిమాలు విడుదల చేస్తే వందల కోట్లు కలెక్షన్ చేస్తాయి" అని సల్మాన్ ఖాన్ అన్నారు.
ఆ తర్వాత "ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా దేశాల ప్రజలు ఉన్నారు. బలూచిస్తాన్ ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నారు. పాకిస్తాన్ ప్రజలు కూడా ఇక్కడ పని చేస్తున్నారు" అని సల్మాన్ ఖాన్ వ్యాఖ్యానించారు. సల్మాన్ ఖాన్ పాకిస్తాన్, బలూచిస్తాన్ను వేర్వేరు దేశాలు అనే అర్థంలో మాట్లాడటం వల్ల పాక్ ప్రభుత్వం కోపంగా ఉంది.
బలూచిస్తాన్ కూడా పాకిస్తాన్లో ఒక భాగమే. కానీ, బలూచిస్తాన్లోని కొందరు వ్యక్తులు తమకు ప్రత్యేక దేశం కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అలాంటి వారికి మద్దతు ఇచ్చే వారిని కూడా పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం 4వ దశ ఉగ్రవాదులుగా పరిగణిస్తోంది. సల్మాన్ ఖాన్ను కూడా అలాంటి వారి జాబితాలో చేర్చారనే వార్త ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున వ్యాపించింది. అయితే, ఈ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే ప్రచారంలో ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్ వార్తా సంస్థలు మాత్రం అధికారికంగా దీనిపై ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు.
ఒకవేళ పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం సల్మాన్ ఖాన్ పేరును ఉగ్రవాదుల జాబితాలో చేర్చడం నిజమైతే, నటుడికి కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఉగ్రవాదులతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తిగా సల్మాన్ ఖాన్పై నిఘా పెట్టబడుతుంది. దీనివల్ల ఆయన కదలికలపై కన్నేసి ఉంచుతారు. దేశంలోకి ఆయన ప్రవేశాన్ని నియంత్రించే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల సల్మాన్ ఖాన్ ప్రతిష్టకు కూడా కొంత నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.