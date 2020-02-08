ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్..
*News X-Polstrat predicts 50-56 seats for AAP ఆప్: 50-56 | బిజెపి: 10-14 | కాంగ్రెస్ +: 0 | మొత్తం సీట్లు:...
*News X-Polstrat predicts 50-56 seats for AAP
ఆప్: 50-56 | బిజెపి: 10-14 | కాంగ్రెస్ +: 0 | మొత్తం సీట్లు: 70
*India News Nation predicts AAP sweep in Delhi
ఆప్: 55 | బిజెపి: 14 | కాంగ్రెస్ +: 1
*Jan Ki Baat predicts 51.5% vote share for AAP, 39% for BJP
ఆప్: 51-52% | బిజెపి: 38-40% | కాంగ్రెస్ +: 4-5% | ఇతరులు: 5%
*Jan Ki Baat gives AAP 48-61 seats, BJP 9-21
ఆప్: 48-61 | బిజెపి: 9-21 | కాంగ్రెస్ +: 0-1 | మొత్తం సీట్లు: 70
*Times Now-Ipsos vote share projection
ఆప్: 51% | బిజెపి: 40.5% | కాంగ్రెస్: 6% | ఇతరులు: 2.5%
*Sudarshan News predicts 40-45 seats for AAP
ఆప్: 40-45 | బిజెపి: 24-28 | కాంగ్రెస్ +: 2-3 | మొత్తం సీట్లు: 70
*Times Now-Ipsos seat share projection
ఆప్: 44 | బిజెపి: 26 | కాంగ్రెస్ +: 0 | మొత్తం సీట్లు: 70
*News X-Neta seat share projection
ఆప్: 53-57 | బిజెపి: 11-17 | కాంగ్రెస్ +: 0-2 | మొత్తం సీట్లు: 70
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