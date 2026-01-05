MasterChef India :మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా సీజన్ 9 వచ్చేసింది! ఈ వారం నుండే అసలైన వంటల పండుగ
మాస్టర్షెఫ్ ఇండియా సీజన్ 9 జనవరి 5, 2026 నుంచి సోనీ లివ్లో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం కానుంది. వికాస్ ఖన్నా, రణ్వీర్ బ్రార్, కునాల్ కపూర్ జడ్జ్లుగా వ్యవహరించే ఈ కొత్త సీజన్ “ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా” అనే థీమ్తో, తొలిసారిగా జంటల ఫార్మాట్ను పరిచయం చేస్తోంది.
భారతదేశపు నంబర్ వన్ కుకరీ రియాలిటీ షో 'మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా' (MasterChef India) సీజన్ 9తో మళ్ళీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. సోనీ లివ్ (Sony LIV) లో ఈ వారం నుండి ప్రారంభం కానున్న ఈ కొత్త సీజన్ కేవలం రుచికరమైన వంటకాల గురించి మాత్రమే కాకుండా, "ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా" (Pride of India) అనే థీమ్తో భావోద్వేగాలు మరియు మానవ సంబంధాల కలయికగా సాగనుంది.
ఈ సీజన్ ప్రత్యేకత: జంటల మధ్య పోటీ!
ఈసారి పోటీదారులు విడిగా కాకుండా జంటలుగా (Pairs) పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది. తల్లి-కూతుళ్లు, అన్నాచెల్లెళ్లు, తండ్రి-పిల్లలు ఇలా రకరకాల బంధాలతో కూడిన జంటలు వంటగదిలో తమ ప్రేమను, ఐక్యతను మరియు ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కొంటారో ఈ షోలో చూడవచ్చు. ఇప్పుడు కేవలం మాస్టర్ లా వంట చేస్తే సరిపోదు, భాగస్వామితో కలిసి ఐక్యంగా నిలబడటం కూడా ముఖ్యం.
మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా సీజన్ 9 ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి?
మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా సీజన్ 9 జనవరి 5, 2026 నుండి ప్రత్యేకంగా సోనీ లివ్ (Sony LIV) యాప్లో అందుబాటులోకి రానుంది. అలాగే ఇది సోనీ టీవీ (Sony TV) లో కూడా ప్రసారం అవుతుంది. ప్రతి సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు రాత్రి 9:00 గంటలకు కొత్త ఎపిసోడ్లు విడుదలవుతాయి.
ఈ సీజన్ ఎందుకు ప్రత్యేకం?
"ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా" థీమ్ ద్వారా భారతీయ సంస్కృతిని, కుటుంబ అనుబంధాలను మరియు ఆహారాన్ని ఈ సీజన్ ఉత్సవంలా జరుపుకుంటుంది. మిస్టరీ బాక్స్ ఛాలెంజ్లు, ప్రెజర్ టెస్ట్లు, ఎలిమినేషన్లు మరియు టీమ్ బాటిల్స్ వంటి కఠినమైన పరీక్షలను ఈ జంటలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అన్నిటినీ తట్టుకుని నిలబడిన ఉత్తమ జంటకే 'గోల్డెన్ ఆప్రాన్' మరియు 'మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా 2026' టైటిల్ దక్కుతాయి.
మళ్ళీ కలిసిన ముగ్గురు దిగ్గజ జడ్జీలు
ఈ సీజన్ పట్ల అభిమానుల్లో ఇంతటి ఉత్సాహం ఉండటానికి ప్రధాన కారణం జడ్జీలే. ప్రముఖ చెఫ్లు వికాస్ ఖన్నా మరియు రణవీర్ బ్రార్లతో పాటు, ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న చెఫ్ కునాల్ కపూర్ మళ్ళీ తిరిగి రావడం విశేషం. ఈ ముగ్గురి కలయిక వంటగదికి కొత్త ఉత్సాహాన్ని, జ్ఞానాన్ని మరియు పాత జ్ఞాపకాలను తీసుకువస్తుంది.
ముగింపు
సరికొత్త ఫార్మాట్ మరియు సుపరిచితులైన జడ్జీలతో మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా సీజన్ 9పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. కేవలం వంటల గురించే కాకుండా, మనుషుల మధ్య అనుబంధాలను జరుపుకునే ఈ ప్రయాణం ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని మరియు కొత్త రుచులను పరిచయం చేయనుంది.