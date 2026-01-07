Cochin Shipyard Recruitment 2026: టెన్త్, ఐటీఐ అర్హతతో 210 ఖాళీలు.. అప్లై చేసుకోండిలా!
కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్ లిమిటెడ్ (CSL)లో 210 వెల్డర్, ఫిట్టర్, మరియు మెషినిస్ట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. టెన్త్, ఐటీఐ అర్హత కలిగి 5 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న వారు జనవరి 23, 2026 లోపు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
నిరుద్యోగులకు శుభవార్త! ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్ లిమిటెడ్ (CSL) వివిధ విభాగాల్లో ఫిట్టర్, వెల్డర్, మెషినిస్ట్ వంటి పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తం 210 ఖాళీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పదో తరగతితో పాటు ఐటీఐ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు ఇది మంచి అవకాశం.
ముఖ్యమైన వివరాలు:
- మొత్తం ఖాళీలు: 210
- దరఖాస్తు విధానం: ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే.
- దరఖాస్తు ప్రారంభం: జనవరి 06, 2026.
- చివరి తేదీ: జనవరి 23, 2026.
ఖాళీల వివరాలు (ట్రేడ్ వారీగా):
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పలు విభాగాల్లో నియామకాలు చేపడుతున్నారు:
అర్హతలు & వయోపరిమితి:
- విద్యార్హత: 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణతతో పాటు సంబంధిత ట్రేడులో ఐటీఐ (NTC) మరియు నేషనల్ అప్రెంటీస్షిప్ సర్టిఫికేట్ (NAC) కలిగి ఉండాలి.
- అనుభవం: సంబంధిత రంగంలో కనీసం 5 ఏళ్ల పని అనుభవం తప్పనిసరి.
- వయస్సు: జనవరి 23, 2026 నాటికి 35 ఏళ్లకు మించకూడదు.
- సడలింపులు: ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. ఎక్స్-సర్వీస్మెన్లకు గరిష్ట వయస్సు 45 ఏళ్లు.
ఎంపిక ప్రక్రియ (సెలెక్షన్ ప్రాసెస్):
అభ్యర్థులను రెండు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు:
- ఫేజ్-1 (ఆన్లైన్ టెస్ట్ - 30 మార్కులు): ఇందులో జనరల్ నాలెడ్జ్ (5 మార్కులు), క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ (5 మార్కులు), మరియు ట్రేడ్ సంబంధిత ప్రశ్నలు (20 మార్కులు) ఉంటాయి. దీనికి నెగెటివ్ మార్కులు లేవు.
- ఫేజ్-2 (ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ - 70 మార్కులు): అభ్యర్థి ట్రేడ్ నైపుణ్యాలను ఈ పరీక్ష ద్వారా అంచనా వేస్తారు.
పాస్ మార్కులు: అన్రిజర్వ్డ్/EWS అభ్యర్థులు 50%, OBC 45%, SC/ST అభ్యర్థులు 40% మార్కులు సాధించాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు:
- జనరల్ / ఓబీసీ / ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు: రూ. 700/-
- ఎస్సీ / ఎస్టీ అభ్యర్థులకు: ఫీజు లేదు (మినహాయింపు)
చివరి మాట: అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు జనవరి 23 లోపు కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. చివరి నిమిషం వరకు ఆగకుండా త్వరగా దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఉత్తమం.