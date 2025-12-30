Co-Working Spaces in India: 7 దిగ్గజ నగరాల్లో 1,400 కో-వర్కింగ్ సెంటర్లు – వెస్టియన్ నివేదిక
భారత్లోని ఏడు పెద్ద నగరాల్లో సుమారు 1,400 కో-వర్కింగ్ సెంటర్లు (ఫ్లెక్స్బుల్ వర్క్స్పేసెస్) ఉన్నాయని స్థిరాస్థి కన్సల్టెంట్ సంస్థ వెస్టియన్ తాజా నివేదిక తెలిపింది. ఈ సెంటర్ల మొత్తం స్థల విస్తీర్ణం 82.3 మిలియన్ చదరపు అడుగులు. వీటిలో 10 ప్రధాన సంస్థల కింద 67% సెంటర్లు నిర్వహించబడుతున్నాయి.
నగరాల వారీ కో-వర్కింగ్ సెంటర్ల సగటు శాతం (అంచనా)
- దిల్లీ: 20%
- ముంబై: 18%
- బెంగళూరు: 15%
- హైదరాబాద్: 12%
- చెన్నై: 10%
- పుణే: 7%
- కోల్కతా: 5%
- ఇతర నగరాలు కలిపి మిగిలిన 13%
గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ల బేస్లు
ఈ 1,400 కో-వర్కింగ్ సెంటర్లలో 475కి పైగా కేంద్రాలు గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ల (GCCs) కోసం బేస్గా ఉపయోగిస్తున్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది.
స్థల విస్తీర్ణం 100 మి. చదరపు అడుగులకు చేరే అవకాశం
వెస్టియన్ సీఈఓ శ్రీనివాస్ రావు చెప్పారు, జీసీసీలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడానికి కో-వర్కింగ్ సెంటర్ నిర్వాహకులు కార్యకలాపాల విస్తరణ, నవీకరణపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టుతున్నారు. రాబోయే ఏడాదిలో టైర్-1 మెట్రో నగరాల్లో ఫ్లెక్స్బుల్ వర్క్స్పేస్ మొత్తం స్థల విస్తీర్ణం 100 మిలియన్ చదరపు అడుగులను మించొచ్చని అంచనా ఉంది.
ఎక్స్చేంజీల్లో నమోదైన కో-వర్కింగ్ సంస్థలు
ప్రస్తుతమున్న కో-వర్కింగ్ సెంటర్ నిర్వహణ సంస్థల్లో 4 సంస్థలు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో నమోదు అయ్యాయి:
- WeWork India
- SmartWorks
- Awfis
- IndiQube Spaces
ఇతర ప్రముఖ కో-వర్కింగ్ కంపెనీలలో:
The Executive Centre, Incuspaze, SimplivWork Offices, Table Space, Urban Vault, 91Springboard, Spring House Workspaces, Bhive Workspace, 315Work Avenue, The Office Pass, Hanto Workspaces ఉన్నాయి.
జీసీసీల వాటా
భారత్లో ప్రస్తుతానికి 1,750కి పైగా GCC కంపెనీలు ఉన్నాయని నివేదిక తెలిపింది. గత రెండు సంవత్సరాల్లో మొత్తం కార్యాలయ స్థల విస్తీర్ణంలో 40% కన్నా ఎక్కువ వాటా జీసీసీలకే ఉంది.