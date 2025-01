TOP 6 News @ 6 PM: పోలవరం ప్రాజెక్ట్ విషయంలో తెలంగాణ సర్కారు కీలక నిర్ణయం

1) పోలవరం ప్రాజెక్ట్ విషయంలో తెలంగాణ సర్కారు కీలక నిర్ణయం

Impacts of Polavaram project on Telangana: పోలవరం ప్రాజెక్ట్ విషయంలో తెలంగాణ సర్కారు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏపీలో నిర్మించే పోలవరం ప్రాజెక్టుతో తెలంగాణపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ఐఐటి హైదరాబాద్ బృందం సహాయం తీసుకోవాల్సిందిగా ఆయన అధికారులకు సూచించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుపై అధ్యయనం జరిపి నెల రోజుల్లోగా నివేదిక అందించాలని సీఎం తెలిపారు. 2022 లో వచ్చిన గోదావరి వరదల్లో భద్రాచలం ఆలయం ముంపునకు గురైంది. అందుకే పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల తెలంగాణపై ఏ మేరకు ప్రభావం ఉంటుందా అనే విషయాన్ని అంచనా వేయాలని తెలంగాణ సర్కారు భావిస్తోంది.

2) ఆర్కే బీచ్‌లో ఘనంగా నేవీ డే ఉత్సవాలు.. ఆకట్టుకున్న నేవీ విన్యాసాలు

Navy Day 2025: విశాఖలోని ఆర్కే బీచ్‌లో ఇవాళ నేవీ డే ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఇండియన్ నేవీకి చెందిన ఎయిర్ ఫైటర్స్ బలగాలు తమ విన్యాసాలతో చూపరులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తన సతీమణి భువనేశ్వరి, మవవడు దేవాన్ష్ సహా హాజరయ్యారు. విశాఖ సముద్ర తీరంలో ఇండియన్ నేవీకి చెందిన నౌకలు, ట్యాంకర్లు, యుద్ధ విమానాలు, చాపర్స్ నేవీ డేలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

3) నాంపల్లి కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్

అల్లు అర్జున్ ఇవాళ మధ్యాహ్నం తరువాత నాంపల్లి కోర్టుకు హాజరయ్యారు. సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో నిన్న నాంపల్లి కోర్టు ఆయనకు రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ పలు షరతులు విధించింది. రూ. 50 వేలు చొప్పున రెండు పూచీకత్తులు ఇవ్వాల్సిందిగా కోర్టు ఆదేశించింది. కోర్టు విధించిన షరతులకు లోబడి జడ్జికి పూచీకత్తు సమర్పించేందుకు అల్లు అర్జున్ కోర్టుకు వచ్చారు.

4) Game Changer Trailer: రికార్డులను చెరిపేసిన గేమ్ ఛేంజర్ ట్రైలర్.. ఎన్ని మిలియన్ల వ్యూస్ వచ్చాయంటే..

Ram Charan Game Changer movie trailer: రామ్ చరణ్ గేమ్ ఛేంజర్ ట్రైలర్ యూట్యూబ్‌లో దూసుకుపోతోంది. ట్రైలర్ విడుదలైన 24 గంటల్లో అన్ని భాషల్లో కలిపి 180 ఫ్లస్ మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర బృందం ఓ సరికొత్త పోస్టర్ ద్వారా తెలియజేసింది. ఇందులో గుర్రం కంటే వేగంగా రామ్ చరణ్ పరిగెడుతున్నట్టుగా ఉంది. ఇప్పటికే గేమ్ ఛేంజర్ మూవీపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్‌తో ఆ అంచనాలు మరింత పెరిగిపోయాయి.

యూట్యూబ్‌‌లో ఈ ట్రైలర్ ఇంకా ట్రెండింగ్‌లో కొనసాగుతోంది. పుష్ప2, దేవర సినిమాల ట్రైలర్ల రికార్డులను గేమ్ చేంజర్ చెరిపేసింది. స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న గేమ్ చేంజర్ పూర్తవడానికి దాదాపు నాలుగేళ్లు పట్టింది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ కియారా అద్వానీ నటించారు. దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ సినిమాకు నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై అభిమానులు, సినీ ప్రియులలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

5) Dr Rajagopala Chidambaram: ప్రముఖ అణు శాస్త్రవేత్త రాజగోపాల చిదంబరం కన్నుమూత

Dr Rajagopala Chidambaram: ప్రముఖ అణు శాస్త్రవేత్త రాజగోపాల చిదరంబరం కన్నుమూశారు. గత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ముంబయిలోని జస్లోక్ ఆస్పత్రిలో శనివారం తెల్లవారుజామున 3.20 గంటలకు తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతిపట్ల శాస్త్రవేత్తలు, రాజకీయ ప్రముఖులు నివాళులర్పిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ప్రస్తుతం రాజగోపాల చిదంబరం వయస్సు 88 ఏళ్లు. పొఖ్రాన్ న్యూక్లియర్ పరీక్షల్లో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.

6) Man cheated over 700 women: 700 మందికి పైగా మహిళలను మోసం చేశాడు... అందరికీ ఒక్కటే మాట చెప్పాడు...

Delhi Man cheated over 700 women with their private photos and videos: ఆన్‌లైన్‌లో నకిలీ పేర్లు, నకిలీ ఐడెంటిటీలతో పరిచయమైన అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలను నమ్మి యువతీ, యువకులు ఇట్టే మోసపోతున్నారు. వారిలో మహిళలు కూడా భారీ సంఖ్యలోనే ఉంటున్నారు. తాజాగా ఢిల్లీకి చెందిన ఓ 23 ఏళ్ల యువకుడు అమెరికా నుండి ఇండియా ట్రిప్ కోసం వచ్చిన మోడల్‌ని అని పరిచయం చేసుకుని 700 మంది మహిళలను మోసం చేయడమే అందుకు సాక్ష్యం. శుక్రవారం ఢిల్లీ పోలీసులు తుషార్ సింగ్ బిష్ట్ అనే యువకుడిని అరెస్ట్ చేశారు. ఇంతచిన్న వయస్సులోనే అతడు చేసిన నేరాల చిట్టా చూస్తే ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే.

పగలు నొయిడాలోని ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో టెక్నికల్ రిక్రూటర్‌గా జాబ్ చేస్తున్నాడు. రాత్రంతా తనలోని సైబర్ క్రైమ్ నేర ప్రవృతిని బయటికి తీయడం తుషార్ సింగ్ అలవాటు. మొదట్లో ఆడవారిపై మోజుతో ఈ తప్పుడు మార్గం ఎంచుకున్నాడు. కానీ తరువాత తరువాత అదొక వ్యవసనంగా, ఆదాయ మార్గంగా మార్చుకున్నాడు. పూర్తి వార్తా కథనం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.