Cigarette Price Hike India: రూ. 18 నుండి రూ. 72కి జంప్.. పొగాకు ప్రియులకు కేంద్రం భారీ షాక్!
భారతదేశంలో సిగరెట్ల ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయి. కొత్త ఎక్సైజ్ బిల్లు ప్రకారం సుంకాలు పెరగడంతో రూ. 18 ఉన్న ఒక్కో సిగరెట్ ధర రూ. 72కి చేరే అవకాశం ఉంది. దీనిపై నెటిజన్లు మిశ్రమంగా స్పందిస్తున్నారు.
దేశంలోని ధూమపాన ప్రియులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గట్టి షాక్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన **'సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ (సవరణ) బిల్లు, 2025'**తో సిగరెట్లు, పొగాకు ఉత్పత్తుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకనున్నాయి. ఒక్కో సిగరెట్ ధర ఏకంగా నాలుగు రెట్లు పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ మొదలైంది.
ఎక్సైజ్ సుంకం భారీ పెంపు
ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి ప్రవేశపెట్టిన ఈ కొత్త బిల్లు ప్రకారం, సిగరెట్లపై విధిస్తున్న సుంకాలను ప్రభుత్వం భారీగా సవరించింది.
- ప్రస్తుత సుంకం: 1,000 సిగరెట్లకు రూ. 200 నుండి రూ. 735 వరకు ఉంది.
- కొత్త సుంకం: ఇది ఏకంగా రూ. 2,700 నుండి రూ. 11,000 వరకు పెరగనుంది.
- ఇతర ఉత్పత్తులు: నమలడం పొగాకుపై 100%, హుక్కాపై 40%, ధూమపాన మిశ్రమాలపై 300% వరకు సుంకాలు పెరగనున్నాయి.
రూ. 18 నుండి రూ. 72కి..
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో సగటున రూ. 18 పలుకుతున్న ఒక్కో సిగరెట్ ధర, ఈ పన్నుల పెంపు తర్వాత రూ. 72కు చేరుకోవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే దాదాపు 300 శాతం ధర పెరగనుంది. దీనివల్ల సామాన్య ధూమపాన ప్రియుల జేబులకు చిల్లు పడటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ఇంటర్నెట్లో భగ్గుమంటున్న చర్చ
ఈ ధరల పెంపుపై సోషల్ మీడియాలో భిన్నమైన స్పందనలు వస్తున్నాయి:
- అనుకూలం: "ఈ ధర చూసైనా నేను ధూమపానం మానేస్తాను, ఇది మంచి నిర్ణయం" అని కొందరు నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
- వ్యతిరేకం: "ప్రభుత్వం మా వ్యక్తిగత విషయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటోంది" అని మరికొందరు మండిపడుతున్నారు.
- సెటైర్లు: "ఇక బీడీలు తాగే రోజులు వచ్చాయి" అని, "ఢిల్లీ గాలి పీల్చినా సిగరెట్ తాగినట్లే ఉంటుంది, అది మాకు ఫ్రీ" అంటూ నెటిజన్లు జోకులు పేలుస్తున్నారు.
- ప్రభుత్వ లక్ష్యం: పొగాకు వాడకాన్ని తగ్గించడం ద్వారా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటమే ఈ భారీ పన్నుల పెంపు వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలుస్తోంది. అయితే, ఇది ధూమపానాన్ని నిజంగా ఆపుతుందా? లేక అక్రమ విక్రయాలకు దారితీస్తుందా? అనేది వేచి చూడాలి.