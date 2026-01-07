China Manja Alert: యమ డేంజర్! సంక్రాంతి సరదా ప్రాణాల మీదకు రాకుండా ఉండాలంటే ఇది చదవాల్సిందే..
సంక్రాంతి పండుగ వేళ చైనా మాంజా వినియోగంపై ప్రభుత్వం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. దీనివల్ల కలిగే ప్రమాదాలు మరియు నిషేధిత ప్రాంతాల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
సంక్రాంతి సంబరాల్లో గాలిపటాలు ఎగురవేయడం ఒక భాగం. కానీ, ఈ సరదా ఇప్పుడు భయాందోళనలకు గురి చేస్తోంది. ముఖ్యంగా సింథటిక్ లేదా నైలాన్ దారంతో తయారు చేసే 'చైనా మాంజా' కత్తి కంటే పదునుగా మారి ప్రాణాలు తీస్తోంది.
నిషేధం ఉన్నా.. గుట్టుగా విక్రయాలు!
చైనా మాంజా వల్ల మనుషులకే కాకుండా పక్షులు, జంతువులకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లుతుండటంతో దీనిపై ప్రభుత్వం కఠిన నిషేధం విధించింది. అయినప్పటికీ హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇవి ఇంకా దొరుకుతున్నాయని సమాచారం.
కీలక ప్రాంతాలు: అల్వాల్, లోతుకుంట, ఓల్డ్ అల్వాల్, టెంపుల్ అల్వాల్, మచ్చబొల్లారం, భూదేవినగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో కొంతమంది వ్యాపారులు రహస్యంగా ఈ మాంజాను అమ్ముతున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
ప్రాణాంతకమైన 'పతంగుల పోటీ'
యువత పంతాలకు పోయి ఒకరి పతంగిని మరొకరు కట్ చేసే క్రమంలో ఈ ప్రమాదకరమైన దారాన్ని వాడుతున్నారు. గాలిలో తెగిపడిన ఈ మాంజా:
- వాహనదారులు: టూవీలర్లపై వెళ్లే వారి మెడకు చుట్టుకుని గొంతు కోయడం వంటి దారుణమైన ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది.
- విద్యుత్ తీగలు: విద్యుత్ స్తంభాలకు చిక్కుకుని షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడం లేదా ప్రాణాపాయం కలిగించేలా మారుతోంది.
- పక్షులు: చెట్ల కొమ్మలకు చిక్కుకున్న ఈ దారంలో చిక్కుకుని ప్రతి ఏటా వేల సంఖ్యలో పక్షులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి.
పోలీసుల హెచ్చరిక: అమ్మినా, వాడినా జైలుకే!
చైనా మాంజా వినియోగం మరియు విక్రయాలపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు.
"చైనా మాంజా విక్రయించే వారిపై మరియు వాడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ప్రజలు కేవలం సాధారణ నూలు దారాలను (Cotton Thread) మాత్రమే వాడాలి. మీ సరదా ఇతరుల ప్రాణాలకు ముప్పు కాకూడదు." అని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
జాగ్రత్తలు ఇవే:
- గాలిపటాలు ఎగురవేసేటప్పుడు చైనా మాంజాకు బదులుగా సాధారణ మంజా లేదా దారాలను మాత్రమే వాడండి.
- రోడ్ల మీద పడి ఉన్న దారాలను లాగకండి, అవి గొంతును కోసే ప్రమాదం ఉంది.
- వాహనదారులు సంక్రాంతి సమయంలో గొంతు చుట్టూ మందపాటి స్కార్ఫ్ లేదా హెల్మెట్ ధరించడం సురక్షితం.