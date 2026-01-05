Food Buzz: చికెన్ ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి, ధరల పెరుగుదల వెనుక అసలు కారణాలు ఏమిటి?
2026లో చికెన్ ధరలు వినియోగదారులకు షాక్ ఇచ్చాయి, కిలో ₹300కి చేరగా, గుడ్ల ధర ₹8కి పెరిగింది. సంక్రాంతి డిమాండ్, మార్కెట్ కారకాలు ఈ పెరుగుదలకు కారణం.
2026 ప్రారంభం మాంసాహార ప్రియులకు ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. జనవరి మొదటి వారంలోనే చికెన్, గుడ్డు ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. కేవలం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే బహిరంగ మార్కెట్లో కిలో చికెన్ ధర ₹200-₹250 నుండి ఏకంగా ₹300కి చేరుకుంది.
గుడ్డు ధర కూడా ఒక్కొక్కటి ₹8కి పెరగడంతో సామాన్యుడిపై భారం పడింది. ప్రోటీన్ కోసం చికెన్, గుడ్లపై ఆధారపడే వారు ఇంతటి ధరల పెరుగుదలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వివిధ రకాల చికెన్ ధరల వివరాలు:
- బ్రాయిలర్ (బహిరంగ మార్కెట్): ₹300/కిలో
- లైవ్ కోడి: ₹170/కిలో
- ఫామ్ కోడి: ₹180/కిలో
- నాటు కోడి (డెసి): ₹280/కిలో
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పాయకరావుపేట, నక్కపల్లి ప్రాంతాల్లో సుమారు 450 కోడి ఫారాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడి నుండి ప్రతిరోజూ సుమారు 40 లక్షల పక్షులను స్థానిక మరియు ఇతర రాష్ట్రాల మార్కెట్లకు సరఫరా చేస్తారు. ఇంత భారీ స్థాయిలో సరఫరా ఉన్నప్పటికీ, గత ఏడాది కాలంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ధరలు పెరగడం గమనార్హం.
ధరల పెరుగుదలకు కారణాలేమిటి?
గతంలో బర్డ్ ఫ్లూ పుకార్ల వల్ల పౌల్ట్రీ రంగం తీవ్రంగా నష్టపోయింది. ప్రభుత్వ చొరవతో వినియోగదారుల్లో నమ్మకం పెరిగి, ధరలు ₹285 వరకు పుంజుకున్నా, మళ్ళీ ₹240-₹250 మధ్యకు తగ్గాయి. అయితే, డిసెంబర్ చివరి వారం నుండి జనవరి మొదటి వారం మధ్య ధరలు అకస్మాత్తుగా పెరిగాయి. దీనికి ప్రధాన కారణాలు:
- సంక్రాంతి పండుగ డిమాండ్: పండుగ సీజన్ కావడంతో వినియోగం పెరిగింది.
- రవాణా ఖర్చులు: రవాణా వ్యయం పెరగడం ధరలపై ప్రభావం చూపింది.
- మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు: వ్యాపారుల అంచనాలు, మార్కెట్ పరిస్థితులు ధరలను ప్రభావితం చేశాయి.
వినియోగదారుల ఆవేదన:
చికెన్, గుడ్లను రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం ఇకపై కష్టమని మధ్యతరగతి ప్రజలు వాపోతున్నారు. "పెరిగిన ధరల వల్ల సామాన్యుల బడ్జెట్ తలకిందులవుతోంది" అని మార్కెట్ వద్ద వినియోగదారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పండుగ తర్వాత ధరలు తగ్గుతాయో లేదో వేచి చూడాలి, కానీ 2026 మాత్రం మాంసాహార ప్రియులకు చేదు అనుభవంతోనే మొదలైంది.