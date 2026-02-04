Chhattisgarh: షాకింగ్.. ఫోన్ నంబర్ 'బ్లాక్' చేశాడని ప్రియుడి హత్య.. కత్తితో విచక్షణరహితంగా దాడి చేసిన యువతి!
Chhattisgarh: ఫోన్ నంబర్ బ్లాక్ చేశాడన్న కోపంతో ప్రియుడిని కత్తితో పొడిచి చంపిన ప్రియురాలు. ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పుర్లో జరిగిన ఈ ఘోర హత్యకు సంబంధించిన షాకింగ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Chhattisgarh: సోషల్ మీడియాలో మొదలైన ప్రేమాయణం రక్తపాతంతో ముగిసింది. ఫోన్ నంబర్ బ్లాక్ చేశాడన్న చిన్న కారణం ఒక యువకుడి ప్రాణం తీసింది. ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పుర్ జిల్లా సివిల్ లైన్స్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది.
వివరాల్లోకి వెళ్తే.. స్థానిక శుభమ్ విహార్ టీచర్స్ కాలనీలో నివసించే ప్రసాద్ సూర్యవంశీ (25) అనే యువకుడు ఒక హోటల్లో పనిచేస్తున్నాడు. ఇతనికి సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా ప్రేమగా మారడంతో ఇద్దరూ తరచూ కలుసుకునేవారు. అయితే, గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో ప్రసాద్ ఆమె ఫోన్ నంబర్ను బ్లాక్ చేశాడు.
చాటింగ్ చూపించమంటే కుదరదన్నందుకు.. ఫోన్ నంబర్ బ్లాక్ చేయడంపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్న యువతి, నేరుగా ప్రసాద్ ఇంటికి చేరుకుంది. నంబర్ ఎందుకు బ్లాక్ చేశావని గొడవకు దిగింది. అంతటితో ఆగకుండా, అతని మొబైల్లోని సోషల్ మీడియా చాటింగ్స్ను తనకు చూపించాలని పట్టుబట్టింది. ప్రసాద్ నిరాకరించడంతో ఆవేశానికి లోనైన యువతి, తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో అతనిపై విచక్షణరహితంగా దాడి చేసింది.
పోలీసుల అదుపులో నిందితురాలు: ఈ దాడిలో తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో ప్రసాద్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
"ఫోన్ నంబర్ బ్లాక్ చేయడం మరియు మొబైల్ తనిఖీ చేసే విషయంలో జరిగిన వాగ్వాదమే ఈ హత్యకు దారితీసింది. నిందితురాలిని అరెస్ట్ చేసి విచారిస్తున్నాం." — రజనీశ్ సింగ్, బిలాస్పుర్ ఎస్పీ
ప్రస్తుతం ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. సోషల్ మీడియా పరిచయాలు, అతిప్రేమ ప్రాణాల మీదకు తెస్తాయని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది.