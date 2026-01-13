  • Menu
Central Govt Ban: '10 నిమిషాల డెలివరీ' క్లోజ్.. ఆ ట్యాగ్ ఇక కనిపించదు!

Highlights

కేంద్ర ప్రభుత్వం 10 నిమిషాల డెలివరీ విధానాన్ని నిలిపివేసింది. స్విగ్గీ, జొమాటో, బ్లింకిట్ వంటి సంస్థలు ఇకపై ఈ ట్యాగ్‌ను వాడకూడదని ఆదేశించింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ మరియు గ్రోసరీ ప్రియులకు షాకిచ్చే వార్త. స్విగ్గీ, జొమాటో, బ్లింకిట్ వంటి సంస్థలు ఇకపై '10 నిమిషాల్లో డెలివరీ' (10-Minute Delivery) అనే హామీని ఇవ్వలేవు. డెలివరీ బాయ్స్ (గిగ్ వర్కర్లు) భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ నిబంధనను తక్షణమే తొలగించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం క్విక్ కామర్స్ సంస్థలను ఆదేశించింది.

ఎందుకు ఈ నిర్ణయం?

కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఇటీవల ప్రముఖ డెలివరీ సంస్థల ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. 10 నిమిషాల డెలివరీ టార్గెట్ వల్ల డెలివరీ ఏజెంట్లు రోడ్లపై అతివేగంగా వెళ్తూ ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. వినియోగదారుల సౌలభ్యం కంటే కార్మికుల ప్రాణాలే ముఖ్యమని భావించిన కేంద్రం, ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే బ్లింకిట్ (Blinkit) తన యాప్ మరియు బ్రాండింగ్ నుంచి ఈ ట్యాగ్‌ను తొలగించగా, మిగిలిన సంస్థలు కూడా త్వరలోనే ఇదే బాటలో నడవనున్నాయి.

రాఘవ్ చద్దా వీడియో వైరల్:

ఈ సమస్య తీవ్రతను తెలియజేసేందుకు ఆప్ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా స్వయంగా డెలివరీ బాయ్ వేషంలో ఆర్డర్లు డెలివరీ చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో వారు పడే కష్టాలను వివరిస్తూ ఆయన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది. అసాధ్యమైన టార్గెట్లు పెట్టి కార్మికుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టవద్దని ఆయన పార్లమెంట్‌లోనూ గళం విప్పారు.

ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్:

కార్మికుల సంక్షేమం కోసం కేంద్రం నాలుగు కొత్త లేబర్ కోడ్‌లను ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలు చేయనుంది. దీని ప్రకారం:

  • గిగ్ వర్కర్లకు కనీస వేతనం అందుతుంది.
  • ఆరోగ్య భద్రత, సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
  • కనీసం 90 రోజుల పనిదినాలు ఉన్న వర్కర్లకు ప్రభుత్వ బీమా పథకాలు వర్తిస్తాయి.

ఈ నిర్ణయంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గడమే కాకుండా, డెలివరీ రంగంలో పనిచేసే లక్షలాది మంది యువతకు మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

