Gujarat: వడోదరాలో ఘోర ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొట్టిన లగ్జరీ బస్సు

Gujarat: గుజరాత్‌లోని వడోదరాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కపురై బ్రిడ్జి జాతీయ రహదారిపై లగ్జరీ బస్సు ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి చెందారు. మరో తీవ్ర గాయాలపాలైన 17 మందిని వడోదరలోని సాయాజీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మరో ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య ఆరుకు చేరింది. బస్సు రాజస్థాన్‌లోని భిల్వారా నుంచి ముంబైకి బయలుదేరింది. ఈ క్రమంలో వడోదరలోని కపురై బ్రిడ్జి వద్దకు రాగానే.. ట్రక్‌ను ఓవర్‌ టేక్‌ చేయబోయి.. దాన్ని బస్సు ఢీకొట్టినట్టు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. తెల్లవారుజామున జరిగిన ఈ ఘటనలో ఓ చిన్నారి, ఓ మహిళ, నలుగురు పురుషులు చనిపోయినట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ప్రమాదంతో జాతీయ రహదారి స్తంభించిపోయింది. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని.. రెండు వాహనాలను పక్కకు తొలగించి.. ట్రాఫిక్‌ను క్లియర్‌ చేశారు.