Budget 2026: పాత పన్ను విధానం రద్దు? మధ్యతరగతి ఆశలు ఫలించేనా.. ఇన్కమ్ టాక్స్ అంచనాలు ఇవే!
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 అంచనాలు: పాత పన్ను విధానం రద్దు కాబోతుందా? ఇన్కమ్ టాక్స్ శ్లాబుల్లో మార్పులు, మధ్యతరగతికి కలిగే ప్రయోజనాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 సమయం దగ్గరపడుతోంది. ఫిబ్రవరి 1న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంటులో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదాయపు పన్ను (Income Tax) శ్లాబుల్లో మార్పులు ఉంటాయా? ముఖ్యంగా 'పాత పన్ను విధానం' (Old Tax Regime) భవితవ్యం ఏంటి? అనే చర్చ దేశవ్యాప్తంగా జోరుగా సాగుతోంది.
పాత పన్ను విధానం వర్సెస్ కొత్త పన్ను విధానం
కేంద్ర ప్రభుత్వం గత కొంతకాలంగా కొత్త పన్ను విధానాన్ని (New Tax Regime) డిఫాల్ట్గా మార్చి, దానిని మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తోంది. 2025 బడ్జెట్లో చేసిన మార్పుల ప్రకారం, కొత్త విధానంలో రూ. 12 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్నవారికి (స్టాండర్డ్ డిడక్షన్తో కలిపి రూ. 12.75 లక్షలు) పన్ను భారం దాదాపు సున్నాగా మారింది.
అయితే, ఇప్పటికీ దేశంలో 28 నుంచి 30 శాతం మంది పన్ను చెల్లింపుదారులు పాత పన్ను విధానాన్నే అనుసరిస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం.. సెక్షన్ 80C కింద లభించే పెట్టుబడి మినహాయింపులు, హోమ్ లోన్ వడ్డీ రాయితీలు, మరియు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ బెనిఫిట్స్.
పాత పన్ను విధానం రద్దవుతుందా?
పాత పన్ను విధానాన్ని కేంద్రం ఈసారి పూర్తిగా రద్దు చేస్తుందని కొన్ని అంచనాలు ఉన్నాయి. కానీ ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం:
దశలవారీ తొలగింపు: ఒక్కసారిగా రద్దు చేస్తే పన్ను చెల్లింపుదారుల ఆర్థిక ప్రణాళికలు దెబ్బతింటాయి. కాబట్టి, కొత్త విధానాన్ని మరింత లాభదాయకంగా మార్చి, పాత విధానం ప్రాధాన్యతను క్రమంగా తగ్గించి.. రాబోయే కొన్నేళ్లలో దీనిని తొలగించే అవకాశం ఉంది.
మినహాయింపుల డిమాండ్: పాత విధానంలో సెక్షన్ 80C పరిమితిని రూ. 1.50 లక్షల నుండి పెంచాలని, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం మినహాయింపులను సవరించాలని మధ్యతరగతి ప్రజలు కోరుతున్నారు.
ప్రస్తుత పాత పన్ను విధానం శ్లాబులు (FY 2025-26):
ప్రస్తుతానికి పాత విధానంలో పన్ను రేట్లు ఇలా ఉన్నాయి: | ఆదాయం (రూపాయల్లో) | పన్ను రేటు | | :--- | :--- | | రూ. 2.50 లక్షల వరకు | 0% | | రూ. 2.50 లక్షల నుంచి 5 లక్షలు | 5% | | రూ. 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షలు | 20% | | రూ. 10 లక్షల పైన | 30% |
గమనిక: రూ. 5 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్నవారికి సెక్షన్ 87A కింద రిబేట్ లభిస్తుంది, కాబట్టి రూ. 5.50 లక్షల వరకు (స్టాండర్డ్ డిడక్షన్తో కలిపి) పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
బడ్జెట్ 2026పై మధ్యతరగతి ఆశలు:
- 80C పరిమితి పెంపు: ఎల్ఐసీ, పీపీఎఫ్ వంటి వాటిలో పెట్టుబడులకు ఇచ్చే రూ. 1.50 లక్షల పరిమితిని పెంచడం.
- హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్: పెరుగుతున్న వైద్య ఖర్చుల దృష్ట్యా సెక్షన్ 80D కింద మినహాయింపును పెంచడం.
- హోమ్ లోన్: సొంత ఇంటి కల సాకారం చేసుకునే వారికి వడ్డీ మినహాయింపు రూ. 2 లక్షల కంటే పెంచడం.
ముగింపు:
కేంద్రం కొత్త పన్ను విధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నప్పటికీ, పాత విధానంలో మార్పులు చేస్తారా లేక దానికి స్వస్తి పలుకుతారా అనేది ఫిబ్రవరి 1న తేలనుంది. వేతన జీవులు తమ ఆర్థిక ప్రణాళికలను ఈ బడ్జెట్ నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.