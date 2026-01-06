Budget 2026 Live: ఆదాయపన్ను మినహాయింపు ఎందుకు ఆలస్యమవుతుందో తెలుసా?
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 అంచనాలు: నిర్మల సీతారామన్ ప్రసంగానికి ముందు ఆదాయపు పన్ను రాయితీలు, పరిశ్రమల మద్దతు, గ్రీన్ ఫైనాన్స్ మరియు ఆర్థిక సంస్కరణలపై దృష్టి.
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 మరికొద్ది వారాల్లో, అంటే ఫిబ్రవరి 1, 2026న విడుదల కానుంది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ వరుసగా తన తొమ్మిదో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పన్ను చెల్లింపుదారులు, పరిశ్రమలు మరియు ఆర్థికవేత్తల నుండి భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఆదాయపు పన్ను ఊరటపైనే అందరి చూపు
బడ్జెట్ ముందస్తు చర్చల్లో ఆదాయపు పన్ను సంస్కరణలు ప్రధానాంశంగా మారాయి. పాత పన్ను విధానాన్ని (Old Tax Regime) ఎంచుకున్న వారు ప్రాథమిక మినహాయింపు పరిమితిని ప్రస్తుతం ఉన్న ₹2.5 లక్షల కంటే పెంచాలని కోరుతున్నారు. మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించేలా పన్ను శ్లాబులను పునర్వ్యవస్థీకరించాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. గతేడాది కొత్త పన్ను విధానంలో ₹12 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్నవారికి పన్ను లేకుండా చేసిన మార్పును ప్రజలు స్వాగతించారు. అలాగే, డిజిటల్ ఆస్తులు మరియు విదేశీ ఆదాయంపై స్పష్టమైన నిబంధనలు ఉండాలని పన్ను చెల్లింపుదారులు కోరుకుంటున్నారు.
పరిశ్రమల ఆశలు:
వివిధ రంగాలు ప్రభుత్వం నుండి ప్రత్యేక మద్దతును ఆశిస్తున్నాయి:
- సెమీకండక్టర్లు & ఎలక్ట్రానిక్స్: తయారీ మరియు ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి మరిన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు.
- గ్రీన్ ఫైనాన్స్: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు మరియు పర్యావరణ అనుకూల పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం ద్వారా భారతదేశ నికర-సున్నా (Net-Zero) లక్ష్యాలను బలోపేతం చేయాలని డిమాండ్ ఉంది.
- సరళీకృత పన్ను నిబంధనలు: వ్యాపార నిర్వహణను సులభతరం చేయడానికి కార్పొరేట్ పన్నులు మరియు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ నిబంధనలను సరళీకృతం చేయాలని వ్యాపార వర్గాలు ఆశిస్తున్నాయి.
ఆర్థిక వ్యవస్థపై అంచనాలు:
ఉద్యోగాల కల్పన, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, వ్యవసాయ మద్దతు మరియు డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ విస్తరణపై బడ్జెట్ దృష్టి సారించాలని ఆర్థికవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. మహిళల కోసం ప్రత్యేక ఆర్థిక పథకాలు, పెన్షన్ సంస్కరణలు మరియు ఎగుమతిదారులకు ఊరట వంటి అంశాలు కూడా చర్చల్లో ఉన్నాయి.
ఈ బడ్జెట్ ఎందుకు ముఖ్యం?
భారతదేశం బలమైన వృద్ధిని లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఈ సమయంలో ఈ బడ్జెట్ రావడం అత్యంత కీలకం. ఇది సామాన్యుల ఖర్చు చేయగల ఆదాయాన్ని (Disposable Income), వ్యాపార నిర్ణయాలను మరియు ప్రపంచ ఆర్థిక రంగంలో భారత్ స్థానాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఫిబ్రవరి 1న వెల్లడి కానున్న ఈ వివరాల కోసం ఇప్పుడు అందరి కళ్లు ఢిల్లీపైనే ఉన్నాయి.