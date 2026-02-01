Budget 2026: రైతులు, మహిళలకు కేంద్రం భారీ సాయం ప్రకటించింది
Budget 2026లో కేంద్రం రైతులు, మహిళలకు ప్రత్యేక పథకాలు ప్రకటించింది. కొబ్బరి, గంధం, జీడిపప్పు, షీ బజార్లకు ఆర్థిక సాయం.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఫిబ్రవరి 1, 2026న Budget 2026లో రైతులు, మహిళలకు గణనీయమైన సహాయ ప్రణాళికలను ప్రకటించారు.
ఎగుమతికి అధిక విలువ పంటలకు ప్రోత్సాహం: వ్యవసాయ ఆదాయం పెంపుకు కేంద్రం కొత్త పథకాలు అమలు చేస్తోంది.
తీర ప్రాంత రైతుల కోసం ప్రోత్సాహకాలు: కొబ్బరి, గంధం చెట్ల ఏర్పాటుకు కేంద్రం ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం.
కొబ్బరి రైతుల కొత్త పథకం: కాయలు/కాయని చెట్ల స్థానంలో కొత్త చెట్ల పెంపుకు ప్రత్యేక సాయం.
జీడిపప్పు, కోకో, ఆల్మండ్, పైన్ నట్స్: ప్రత్యేక పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించడం.
మహిళల బజార్లు: మహిళల ద్వారా ప్రత్యేక షీ బజార్ల ఏర్పాటుకు కేంద్రం ఆర్థిక మద్దతు.
ఈ పథకాలు ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రైతుల కోసం ఉపశమనంగా మారుతాయని నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. ఇటీవల కొబ్బరి తోటలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదం వల్ల కలిగిన నష్టం కూడా తేలికపరుస్తుందని సూచించారు.