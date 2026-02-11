Biretra village: సాయంత్రం ఆరు గంటలు దాటితే చాలు.. ఆ గ్రామ వీధులన్నీ నిర్మానుష్యం
Biretra village: విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం ఆ ఊరు తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమవుతోంది. ఛత్తీస్గఢ్లోని ధంతరీ జిల్లా బిరేతరా గ్రామం చదువుల విషయంలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించేందుకు సిద్ధమైంది. సాయంత్రం ఆరు గంటలు దాటితే చాలు.. ఆ గ్రామ వీధులన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారిపోతున్నాయి.
కఠిన నిబంధనలు - భారీ జరిమానాలు: 10, 12 తరగతుల బోర్డు పరీక్షలను దృష్టిలో పెట్టుకుని గ్రామసభలో పెద్దలందరూ కలిసి కొన్ని కీలక నిబంధనలను రూపొందించారు:
సమయపాలన: సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత విద్యార్థులు ఎవరైనా వీధుల్లో లేదా కూడళ్లలో కనిపిస్తే, వారి కుటుంబ సభ్యులకు రూ. 5,000 నుండి రూ. 50,000 వరకు జరిమానా విధిస్తారు.
డిజిటల్ కట్-ఆఫ్: రాత్రి 8 గంటలకే దుకాణాలన్నీ మూసివేయాలి. ఆ సమయంలో మొబైల్ ఫోన్లు వాడటం, టీవీ చూడటం పూర్తిగా నిషేధం.
దురలవాట్లపై ఉక్కుపాదం: ధూమపానం, మత్తు పదార్థాల వాడకం, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో దుర్భాషలాడటం వంటి వాటిపై కఠిన ఆంక్షలు విధించారు.
తల్లిదండ్రుల బాధ్యత: పిల్లలు ఇంటి వద్ద సరిగ్గా హోంవర్క్ చేస్తున్నారో లేదో తల్లిదండ్రులు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి.
లక్ష్యం: 100 శాతం ఫలితాలు! బిరేతరా ప్రభుత్వ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్ కమిటీ ఈసారి పదో తరగతిలో 80 శాతం, 12వ తరగతిలో 100 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించాలని పట్టుదలతో ఉంది. గ్రామస్థులంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని ధంతరీ జిల్లా కలెక్టర్ అబినాష్ మిశ్రా కొనియాడారు. ఈ గ్రామం మిగిలిన పల్లెలకు స్ఫూర్తిదాయకమని ఆయన ప్రశంసించారు.
ప్రస్తుతం ఈ "చదువుల కర్ఫ్యూ" సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. పిల్లల చదువు కోసం ఒక గ్రామమంతా ఇలా క్రమశిక్షణతో ఉండటం విశేషం.