Bird Flu Outbreak: కేరళలో బర్డ్ ఫ్లూ పంజా.. వేల సంఖ్యలో కోళ్లు, బాతుల మరణం.. పొరుగు రాష్ట్రాల్లో హై అలర్ట్!
Bird Flu Outbreak in Kerala 2026: కేరళలో మళ్లీ బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం! అలప్పుళ, కొట్టాయం జిల్లాల్లో H5N1 వైరస్ కలకలం రేపడంతో వేల సంఖ్యలో పక్షులను నాశనం చేస్తున్నారు. తమిళనాడు సరిహద్దుల్లో హై అలర్ట్ ప్రకటించిన అధికారులు.
Bird Flu Outbreak in Kerala 2026: కేరళ రాష్ట్రాన్ని మరోసారి బర్డ్ ఫ్లూ (Bird Flu) భయం వణికిస్తోంది. గత కొద్ది రోజులుగా అలప్పుళ, కొట్టాయం జిల్లాల్లో పక్షులు అకస్మాత్తుగా మరణిస్తుండటంతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. సేకరించిన నమూనాలను ల్యాబ్కు పంపగా, ప్రాణాంతకమైన H5N1 వైరస్ సోకినట్లు నిర్ధారణ కావడంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
వైరస్ అదుపునకు కఠిన చర్యలు
వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు కేరళ ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు ప్రారంభించింది:
కల్లింగ్ (Culling): ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని కోళ్లు, బాతులు మరియు ఇతర పెంపుడు పక్షులను ప్రభుత్వం నాశనం చేస్తోంది.
నిఘా: వైరస్ సోకిన ప్రాంతాల చుట్టూ 1 కిలోమీటర్ మేర కంటైన్మెంట్ జోన్గా ప్రకటించి నిఘా ఉంచారు.
ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరిక: ప్రజలు భయాందోళన చెందవద్దని, పక్షుల మరణాల గురించి తెలిస్తే వెంటనే వెటర్నరీ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించింది.
సరిహద్దుల్లో తమిళనాడు నిఘా
కేరళలో బర్డ్ ఫ్లూ వెలుగుచూడటంతో పొరుగు రాష్ట్రమైన తమిళనాడు అప్రమత్తమైంది. కేరళతో సరిహద్దు పంచుకునే నీలగిరి, కోయంబత్తూరు, తెన్కాసి జిల్లాల్లో ప్రత్యేక చెక్పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు.
♦ కేరళ నుండి వచ్చే పౌల్ట్రీ వాహనాలు, గుడ్లు, మాంసం వ్యాన్లపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచారు.
♦ సరిహద్దు దాటే ప్రతి వాహనాన్ని క్రిమిసంహారక మందులతో (Disinfectants) శుద్ధి చేసిన తర్వాతే అనుమతిస్తున్నారు.
మనుషులకు సోకే ప్రమాదం ఉందా?
సాధారణంగా బర్డ్ ఫ్లూ పక్షుల నుండి పక్షులకు వ్యాపిస్తుంది. అయితే, అరుదైన సందర్భాల్లో ఇది మనుషులకు కూడా సోకే ప్రమాదం (Zoonotic spread) ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
జాగ్రత్తలు: పౌల్ట్రీ ఫామ్ యజమానులు, కార్మికులు మాస్కులు, గ్లౌజులు తప్పనిసరిగా ధరించాలి.
ఆహారం: చికెన్ మరియు గుడ్లను బాగా ఉడికించి (High Temperature) తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకునేందుకు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయి. పౌల్ట్రీ రంగంపై ఈ ప్రభావం పడకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపడుతున్నాయి.