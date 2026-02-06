H5N1 Bird Flu detected in crows: చెన్నైలో బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం.. అప్రమత్తంగా ఉండాలి.. కాకుల నుంచి సోకే ప్రమాదం
H5N1 Bird Flu detected in crows: చెన్నైలో బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం! వందలాది కాకులు మరణించడంతో జరిపిన పరీక్షల్లో హెచ్5ఎన్1 (H5N1) వైరస్ నిర్ధారణ అయ్యింది. ప్రజలు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు మరియు ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు ఇక్కడ చూడండి.
H5N1 Bird Flu detected in crows: తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై నగరాన్ని ఇప్పుడు 'బర్డ్ ఫ్లూ' (Bird Flu) భయం వెంటాడుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో భారీ సంఖ్యలో కాకులు మరణిస్తుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తొలుత వీటిని సాధారణ మరణాలుగా భావించినప్పటికీ, ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
హెచ్5ఎన్1 (H5N1) వైరస్ నిర్ధారణ: అడయార్, వేలచ్చేరి, ఈసీఆర్ వంటి ప్రాంతాల్లో కుప్పకూలిన కాకుల నమూనాలను భోపాల్లోని 'నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ యానిమల్ డిసీజెస్'కు పంపారు. ఈ పరీక్షల్లో అవి ‘హైలీ పాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయంజా’ (H5N1) వైరస్ కారణంగానే మరణించినట్లు అధికారులు అధికారికంగా ధృవీకరించారు. జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 1,500 కంటే ఎక్కువ కాకులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు సమాచారం.
యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు: వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు చెన్నై మహానగర పాలక సంస్థ (GCC) మరియు పశుసంవర్ధక శాఖ రంగంలోకి దిగాయి.
ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్, క్రిమిసంహారక మందులు చల్లుతున్నారు.
మరణించిన పక్షులను 10 అడుగుల లోతులో సున్నం వేసి పూడ్చిపెడుతున్నారు.
నగర సరిహద్దుల్లోని కోళ్లఫారాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రజలకు ముఖ్య సూచనలు: పరిస్థితి తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రభుత్వం కొన్ని కీలక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది:
తాకవద్దు: ఇంటి పరిసరాల్లో పక్షులు చనిపోయి ఉంటే వాటిని నేరుగా చేతులతో తాకకూడదు. ముఖ్యంగా పిల్లలను పక్షుల మృతదేహాలకు దూరంగా ఉంచాలి.
హెల్ప్లైన్: అసాధారణ రీతిలో పక్షులు చనిపోతే వెంటనే 1962 (పశుసంవర్ధక శాఖ)కు సమాచారం అందించాలి.
మాస్కులు తప్పనిసరి: పక్షులు ఎక్కువగా ఉండే పార్కులు, బహిరంగ ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్కులు ధరించడం శ్రేయస్కరం.
ఆహార జాగ్రత్తలు: చికెన్, గుడ్లను అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద బాగా ఉడికించి మాత్రమే తినాలి. పచ్చి మాంసాన్ని శుభ్రం చేసేటప్పుడు గ్లౌజులు వాడాలి.
ప్రస్తుతానికి భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, అయితే అప్రమత్తంగా ఉండటం అత్యవసరమని ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది.