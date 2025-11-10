  • Menu
Home  > జాతీయం

పసిడి ప్రియులకు బిగ్ షాక్! ఒక్కరోజులో బంగారం ధరలు అమాంతం పెరిగాయి — అసలు కొనకండి!

పసిడి ప్రియులకు బిగ్ షాక్! ఒక్కరోజులో బంగారం ధరలు అమాంతం పెరిగాయి — అసలు కొనకండి!
x
Highlights

Gold Price Today Telugu: ఈరోజు బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. 24, 22, 18 క్యారెట్ల ధరలు ఎక్కడికి చేరుకున్నాయి? ఒక్కరోజులో ఎంత పెరిగాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ఒక్కరోజులో బంగారం ధరలకు భారీ జంప్!

పసిడి ప్రియులకు షాక్ ఇస్తూ, ఈరోజు బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. గత కొద్ది రోజులుగా స్థిరంగా ఉన్న బంగారం రేట్లు, ఒక్కరోజులోనే అమాంతం ఎగబాకాయి.

ఈ పెరుగుదలతో, బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచించే పరిస్థితి వచ్చింది.

24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు (Pure Gold 999)

బంగారంలో అత్యంత స్వచ్ఛమైన 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఈరోజు గణనీయంగా పెరిగింది.

  1. ప్రస్తుత ధర: ₹12,322/గ్రాము
  2. నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే పెరుగుదల: ₹120
  3. 10 గ్రాములకు: ₹1,23,220

అంటే, ఒక్కరోజులో 10 గ్రాముల బంగారం కొనాలంటే దాదాపు ₹1,200 అదనంగా చెల్లించాల్సి వస్తుంది.

22 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు (Jewellery Gold)

ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం కూడా వెనుకంజ వేయలేదు.

  1. ప్రస్తుత ధర: ₹11,295/గ్రాము
  2. పెరుగుదల: ₹110/గ్రాము
  3. తులం (8 గ్రాములు): ₹90,360

పెళ్లిళ్లు లేదా శుభకార్యాల సీజన్‌లో కొనుగోళ్లు చేయాలనుకునే వారు ఈ పెరుగుదలతో కొంత ఇబ్బంది ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.

18 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు

తక్కువ స్వచ్ఛత కలిగిన 18 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు కూడా ఎగబాకాయి.

  1. ప్రస్తుత ధర: ₹9,242/గ్రాము
  2. నిన్నటి కంటే పెరిగిన మొత్తం: ₹90

దీనిని సాధారణంగా డైమండ్ జ్యువెలరీ మరియు ఫ్యాషన్ ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.

ధరల పెరుగుదల వెనుక కారణాలు

నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, బంగారం ధరల్లో ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు ఇవి:

  1. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధరల పెరుగుదల
  2. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి బలహీనత
  3. పండుగల సీజన్ డిమాండ్ పెరగడం
  4. స్థానిక పన్నులు, GST ప్రభావం

మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నదేమిటంటే — “దీపావళి, కార్తీక మాసం సీజన్ దృష్ట్యా రాబోయే రోజుల్లో కూడా బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.”

కొనుగోలు దారులకు హెచ్చరిక

ప్రస్తుతం ధరలు గరిష్ఠ స్థాయిలో ఉండటంతో, కొద్ది రోజుల పాటు బంగారం కొనుగోళ్లను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.

నిపుణులు సూచిస్తున్నారు — “గోల్డ్ రేట్స్ కాస్త స్థిరపడిన తర్వాతే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయండి.” తేలికగా చెప్పాలంటే

క్యారెట్

నేటి ధర (₹/గ్రాం)

పెరిగిన మొత్తం

24 క్యారెట్లు

₹12,322

₹120

22 క్యారెట్లు

₹11,295

₹110

18 క్యారెట్లు

₹9,242

₹90

మార్కెట్ నిపుణుల హెచ్చరిక:

ఇప్పుడే బంగారం కొనడం అంటే అధిక ధరలు చెల్లించాల్సిందే. పసిడి పెట్టుబడిని కొన్ని రోజులు ఆపితే లాభమే తప్ప నష్టం కాదు!

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick