GAS Subsidy: గ్యాస్ వినియోగదారులకు బిగ్ షాక్.. వారికి సబ్సిడీ నిలిపివేత.. పూర్తి వివరాలివే..!!
GAS Subsidy: గ్యాస్ వినియోగదారులు వెంటనే ఈ-కేవైసీ (e-KYC) ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని గ్యాస్ ఏజెన్సీలు స్పష్టమైన హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాయి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తిచేయకపోతే గ్యాస్ సబ్సిడీ నిలిచిపోవడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో సిలిండర్ బుకింగ్కూ ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నాయి. ప్రభుత్వ రాయితీలు అర్హులైన వారికే చేరేలా చూడటం, ఒకే ఇంట్లో లేదా ఒకే పేరుతో ఉన్న నకిలీ కనెక్షన్లను తొలగించడమే ఈ చర్య వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం.
కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ ఆదేశాల మేరకు, ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఉపయోగిస్తున్న ప్రతి వినియోగదారుడూ తమ ఆధార్ వివరాలను గ్యాస్ కనెక్షన్తో అనుసంధానం చేయాల్సి ఉంటుంది. సాధారణ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్నవారే కాదు, ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన కింద ఉచితంగా కనెక్షన్ పొందిన లబ్ధిదారులు కూడా ఈ ప్రక్రియ తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి. గ్యాస్ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత సబ్సిడీ రూపంలో డబ్బులు బ్యాంకు ఖాతాలోకి వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఇది వర్తిస్తుంది.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయానికి స్పష్టమైన కారణం ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా అనర్హులు కూడా గ్యాస్ సబ్సిడీ పొందుతున్నట్లు గుర్తించడంతో, ఆ దుర్వినియోగానికి చెక్ పెట్టాలని భావించింది. పేదలకు ఉద్దేశించిన రాయితీలు మధ్యవర్తులు లేదా నకిలీ కనెక్షన్ల ద్వారా దారి మళ్లకుండా చూడాలన్నదే లక్ష్యం. అందుకే ఆధార్ ఆధారిత ఈ-కేవైసీని తప్పనిసరి చేసింది.
వినియోగదారుల సౌకర్యం కోసం ఈ-కేవైసీకి మూడు మార్గాలను అందుబాటులో ఉంచారు. మొదటిది – గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్ ద్వారా. సిలిండర్ తీసుకువచ్చే వ్యక్తి వద్ద ఉండే బయోమెట్రిక్ యంత్రంతో మీ వేలిముద్ర తీసుకుని అక్కడికక్కడే కేవైసీ పూర్తి చేయవచ్చు. అతడు స్వయంగా అడగకపోయినా, వినియోగదారులు ముందుగా కోరితే వెంటనే ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
రెండో మార్గం – నేరుగా గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లడం. ఆధార్ కార్డు, గ్యాస్ పాస్బుక్ తీసుకెళ్లి అక్కడ బయోమెట్రిక్ లేదా ఓటీపీ ద్వారా ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవచ్చు. మూడోది – ఆన్లైన్ విధానం. గ్యాస్ కంపెనీల అధికారిక వెబ్సైట్లు లేదా మొబైల్ యాప్లలో ఆధార్ నంబర్, కన్స్యూమర్ నంబర్ ఉపయోగించి స్వయంగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ఈ-కేవైసీ కోసం ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. ఆధార్కు మొబైల్ నంబర్ లింక్ అయి ఉంటే పని మరింత సులభమవుతుంది. తెలంగాణలో ఇప్పటికే చాలా మందికి రూ.500కే గ్యాస్ సిలిండర్ అందుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ ప్రక్రియను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఆ రాయితీ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని గ్యాస్ ఏజెన్సీ ప్రతినిధులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవడం వినియోగదారులకే మేలని వారు సూచిస్తున్నారు.