Bank Holidays: కస్టమర్లకు బిగ్ అలర్ట్..నేడు బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణం ఇదే..!!
Bank Holidays: మీరు బ్యాంక్కు సంబంధించిన పనులు ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ సమాచారం తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే ఈరోజు, సోమవారం జనవరి 12న కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసి ఉన్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రకటించిన అధికారిక సెలవుల జాబితా ప్రకారం ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది. అందుకే బ్యాంక్ బ్రాంచ్కు వెళ్లే ముందు మీ ప్రాంతంలో బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అన్నది ముందుగానే తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
2026 కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో, బ్యాంకులకు సంబంధించిన సెలవుల వివరాలను ముందే తెలుసుకుని ఆర్థిక లావాదేవీలను సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోవడం ద్వారా అనవసరమైన ఇబ్బందులను తప్పించుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 12న బ్యాంకులకు ఎక్కడ సెలవు ఉందో, ఎక్కడ పనిచేస్తాయో ఇప్పుడు స్పష్టంగా తెలుసుకుందాం.
స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా జనవరి 12, సోమవారం రోజున పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకుల బ్రాంచ్లు ఈరోజు పనిచేయవు. అయితే పశ్చిమ బెంగాల్ను తప్పించి మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు సాధారణంగానే కొనసాగుతాయి.
బ్యాంక్ బ్రాంచ్లు మూసి ఉన్నా, కస్టమర్లకు అవసరమైన డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా అందుబాటులో ఉంటాయి. నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ లావాదేవీలు, ఏటీఎం సేవలు, డెబిట్–క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగం, ఆన్లైన్ బిల్ చెల్లింపులు, అలాగే NEFT, RTGS వంటి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి.
అయితే నగదు డిపాజిట్ చేయాల్సిన వారు, భారీ మొత్తంలో నగదు విత్డ్రా చేయాలనుకునే వారు లేదా తప్పనిసరిగా బ్యాంక్ బ్రాంచ్లోనే చేయాల్సిన పనులు ఉన్నవారు మాత్రం సెలవుల జాబితాను ఒకసారి పరిశీలించి ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. ఇలా ముందస్తు ప్రణాళికతో బ్యాంకింగ్ పనులు చేస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావు.