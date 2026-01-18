  • Menu
Big Alert for Commuters 'నో క్యాష్': టోల్‌గేట్ల వద్ద నగదు చెల్లింపులు రద్దు.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్!

Highlights

హైవేలపై ప్రయాణించే వాహనదారులకు అలర్ట్! ఏప్రిల్ 1 నుంచి టోల్ గేట్ల వద్ద నగదు చెల్లింపులు రద్దు కానున్నాయి. కేవలం ఫాస్టాగ్, యూపీఐ ద్వారానే టోల్ వసూలు చేయనున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

నేషనల్ హైవేలపై ప్రయాణం ఇకపై మరింత స్మార్ట్‌గా మారబోతోంది. టోల్ ప్లాజాల వద్ద నగదు చెల్లింపుల వల్ల జరిగే ట్రాఫిక్ జామ్‌లకు చెక్ పెట్టేందుకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని టోల్ ప్లాజాల వద్ద నగదు (Cash) తీసుకోవడాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నారు.

కేవలం డిజిటల్ పేమెంట్స్ మాత్రమే!

ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి టోల్ ప్లాజాల వద్ద 'క్యాష్ లేన్లు' ఉండవు. వాహనదారులు తమ టోల్ ఛార్జీలను కేవలం ఈ క్రింది పద్ధతుల్లోనే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది:

ఫాస్టాగ్ (FASTag): వాహనానికి ఉన్న ఫాస్టాగ్ స్టిక్కర్ ద్వారా ఆటోమేటిక్‌గా డబ్బులు కట్ అవుతాయి.

యూపీఐ (UPI): ఒకవేళ ఫాస్టాగ్ పని చేయకపోతే, అక్కడి క్యూఆర్ (QR) కోడ్ స్కాన్ చేసి ఫోన్ పే, గూగుల్ పే వంటి యాప్‌ల ద్వారా చెల్లించవచ్చు.

ఈ నిర్ణయం వెనుక అసలు లక్ష్యం ఏంటి?

కేంద్ర ప్రభుత్వం 'మల్టీ లేన్ ఫ్రీ ఫ్లో' (Multi-lane Free Flow) అనే అత్యాధునిక టోలింగ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాలని చూస్తోంది.

  1. ట్రాఫిక్ ఫ్రీ ప్రయాణం:
    నగదు చెల్లింపులు, చిల్లర సమస్యల వల్ల టోల్ గేట్ల వద్ద వాహనాలు నిలిచిపోకుండా నేరుగా వెళ్లవచ్చు.
  2. సమయం, ఇంధనం ఆదా: వాహనాలు ఆగకుండా వెళ్లడం వల్ల ప్రయాణ సమయం తగ్గడమే కాకుండా పెట్రోల్, డీజిల్ ఆదా అవుతుంది.
  3. పారదర్శకత: ప్రతి పైసా డిజిటల్‌గా రికార్డ్ అవ్వడం వల్ల టోల్ వసూళ్లలో అక్రమాలకు తావుండదు.

జరిమానాలు ఎలా ఉంటాయి?

ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం.. ఫాస్టాగ్ లేకుండా క్యాష్ లేన్లోకి వెళ్తే రెట్టింపు (2X) టోల్ ఛార్జీ వసూలు చేస్తున్నారు. అయితే, కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఫాస్టాగ్ లేకపోయినా యూపీఐ ద్వారా చెల్లిస్తే కేవలం 1.25 రెట్లు మాత్రమే ఛార్జీ పడే అవకాశం ఉంది. కానీ, నగదును మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్వీకరించరు.

వాహనదారులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

KYC అప్‌డేట్: మీ ఫాస్టాగ్ కేవైసీ (KYC) వివరాలను ఫిబ్రవరి 1, 2026 లోపు పూర్తి చేయండి. లేదంటే మీ ట్యాగ్ బ్లాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

బ్యాలెన్స్ చెక్: ప్రయాణానికి ముందే మీ ఫాస్టాగ్ వాలెట్‌లో తగినంత బ్యాలెన్స్ ఉందో లేదో సరిచూసుకోండి.

UPI సిద్ధంగా ఉంచుకోండి: అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగించడానికి మీ మొబైల్‌లో యూపీఐ యాప్‌లను యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోండి.

