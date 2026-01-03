Viral Video: ముప్పావు కిలోమీటరుకు 21 నిమిషాలా? బెంగళూరు ట్రాఫిక్ నరకానికి అద్దం పడుతున్న వైరల్ వీడియో!
Viral Video: బెంగళూరు ట్రాఫిక్ కష్టాలకు ఈ వీడియోనే నిదర్శనం! కేవలం 750 మీటర్ల దూరం వెళ్లడానికి 21 నిమిషాల సమయం పడుతుందంటూ ఓ మహిళ షేర్ చేసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
Viral Video: సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరుగాంచిన బెంగళూరు నగరం అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల కంటే ముందుగా అందరికీ గుర్తొచ్చేది అక్కడి ట్రాఫిక్. ట్రాఫిక్ పద్మవ్యూహంలో చిక్కుకుని గంటల తరబడి రోడ్ల మీద గడిపే నగరవాసుల కష్టాలు వర్ణనాతీతం. తాజాగా ఓ మహిళ షేర్ చేసిన వీడియో బెంగళూరు ట్రాఫిక్ ఎంత భీభత్సంగా ఉందో మరోసారి ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది.
ఏమిటా వీడియో?
అంజలి అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్ ఇటీవల తన కారులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఒక వీడియో తీశారు. ఆమె కారులోని నావిగేషన్ స్క్రీన్పై గమ్యస్థానం చేరుకోవడానికి కేవలం 750 మీటర్ల దూరం మాత్రమే ఉందని చూపిస్తోంది. అయితే, ఆ స్వల్ప దూరాన్ని చేరుకోవడానికి పట్టే సమయం మాత్రం ఏకంగా 21 నిమిషాలు! అంటే ముప్పావు కిలోమీటరు కంటే తక్కువ దూరం వెళ్లడానికి దాదాపు అర గంట సమయం పడుతుందన్నమాట.
'జస్ట్ బెంగళూరు థింగ్స్'
ఈ వీడియోను 'జస్ట్ బెంగళూరు థింగ్స్' అనే క్యాప్షన్తో ఆమె పోస్ట్ చేయగా, అది సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యింది. పండుగ సీజన్ కావడంతో మాల్స్, మార్కెట్ల సమీపంలో రద్దీ విపరీతంగా పెరగడమే ఇందుకు కారణమని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
నెటిజన్ల రియాక్షన్..
ఈ వీడియోపై బెంగళూరు వాసులు తమ ఆవేదనను కామెంట్ల రూపంలో వెళ్లగక్కుతున్నారు:
నడక మేలు: "కారులో కూర్చుని పెట్రోల్ వృధా చేసే కంటే, కారు దిగి నడుచుకుంటూ వెళ్తే 5 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు" అని ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు.
మాల్స్ వద్ద రద్దీ: ఫీనిక్స్ మార్కెట్సిటీ మాల్ వంటి ప్రాంతాల్లో పండుగల సమయంలో రోడ్డుపై అడుగు తీసి అడుగు వేయలేని పరిస్థితి ఉంటుందని మరికొందరు వాపోయారు.
మౌలిక సదుపాయాల కొరత: ఐటీ కంపెనీలు పెరుగుతున్నా, అందుకు తగ్గట్టుగా రోడ్ల విస్తరణ జరగకపోవడమే ఈ దుస్థితికి కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక ట్రాఫిక్ రద్దీ గల నగరాల జాబితాలో బెంగళూరు ఎప్పుడూ మొదటి వరుసలోనే ఉంటోంది. ఈ తాజా ఘటన అక్కడి రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపడాల్సిన అవసరాన్ని మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది.