బెంగళూరు మెట్రో యెల్లో లైన్‌ – రూట్‌, టైమింగ్స్‌, టికెట్ ధరలు, పూర్తి వివరాలు

Bengaluru Metro Yellow Line – Route, Timings, Ticket Prices, Full Details

Highlights

బెంగళూరు మెట్రో యెల్లో లైన్ ప్రారంభం, రూట్ మ్యాప్, టైమింగ్స్, టికెట్ ధరలు, ముఖ్య స్టేషన్ల వివరాలు – ఆగస్టు 11 నుంచి ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి వచ్చిన నమ్మ మెట్రో యెల్లో లైన్ పూర్తి సమాచారం.

బెంగళూరు నగరంలో నమ్మ మెట్రో యెల్లో లైన్ సేవలు ఆగస్టు 11, సోమవారం ఉదయం 5 గంటల నుంచి అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించిన ఈ లైన్, ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గిస్తూ, నగరంలోని దక్షిణ భాగాన్ని పారిశ్రామిక మరియు టెక్ హబ్‌లతో అనుసంధానించనుంది.

యెల్లో లైన్ పొడవు, రూట్‌, స్టేషన్లు

  1. మొత్తం పొడవు: 19 కిలోమీటర్లు
  2. మార్గం: ఆర్‌వీ రోడ్ – బొమ్మసంద్ర
  3. మొత్తం స్టేషన్లు: 16
  4. ఇంటర్‌ఛేంజ్ స్టేషన్లు:

ఆర్‌వీ రోడ్ (గ్రీన్ లైన్ కనెక్షన్)

జయదేవ (భవిష్యత్తులో పింక్ లైన్ కనెక్షన్)

సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డ్ (భవిష్యత్తులో బ్లూ లైన్ కనెక్షన్)

ఈ లైన్ ప్రారంభంతో నమ్మ మెట్రో ఆపరేషనల్ పొడవు 96 కిలోమీటర్లకు పెరిగింది. దీంతో ఢిల్లీనంతరం రెండవ అతిపెద్ద మెట్రో నెట్‌వర్క్‌గా బెంగళూరు నిలిచింది. ఈ మార్గం ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, బయోకాన్, టెక్ మహీంద్రా వంటి ప్రముఖ కంపెనీల ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది.

టైమింగ్స్‌, రైలు ఫ్రీక్వెన్సీ

  • ప్రారంభ సమయం: ఉదయం 5:00 గంటలు
  • ముగింపు సమయం: రాత్రి 11:00 గంటలు
  • ప్రస్తుతం ఫ్రీక్వెన్సీ: ప్రతి 25 నిమిషాలకు ఒక రైలు
  • భవిష్యత్తులో: ప్రతి 10 నిమిషాలకు రైలు నడపాలని ప్రణాళిక

టికెట్ ధరలు

  1. ప్రారంభ ధర: ₹10
  2. గరిష్ఠ ధర: ₹90
  3. ధరలు: సాధారణ బెంగళూరు మెట్రో రేట్లే వర్తిస్తాయి

ముఖ్య స్టేషన్లు

  1. ఆర్‌వీ రోడ్ (ఇంటర్‌ఛేంజ్)
  2. జయదేవ (ఇంటర్‌ఛేంజ్)
  3. సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డ్ (ఇంటర్‌ఛేంజ్)
  4. ఎలక్ట్రానిక్స్ సిటీ
  5. ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్
  6. హుస్కూరు రోడ్
  7. డెల్టా ఎలక్ట్రానిక్స్
  8. బొమ్మసంద్ర

ప్రాజెక్ట్ ఖర్చు, నిర్వహణ

ఈ యెల్లో లైన్‌ను బెంగళూరు మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BMRCL) నిర్వహిస్తుంది. భారత ప్రభుత్వం, కర్ణాటక ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై సుమారు ₹7,160 కోట్లు ఖర్చు చేశారు.

