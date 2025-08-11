బెంగళూరు మెట్రో యెల్లో లైన్ – రూట్, టైమింగ్స్, టికెట్ ధరలు, పూర్తి వివరాలు
బెంగళూరు మెట్రో యెల్లో లైన్ ప్రారంభం, రూట్ మ్యాప్, టైమింగ్స్, టికెట్ ధరలు, ముఖ్య స్టేషన్ల వివరాలు – ఆగస్టు 11 నుంచి ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి వచ్చిన నమ్మ మెట్రో యెల్లో లైన్ పూర్తి సమాచారం.
బెంగళూరు నగరంలో నమ్మ మెట్రో యెల్లో లైన్ సేవలు ఆగస్టు 11, సోమవారం ఉదయం 5 గంటల నుంచి అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించిన ఈ లైన్, ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గిస్తూ, నగరంలోని దక్షిణ భాగాన్ని పారిశ్రామిక మరియు టెక్ హబ్లతో అనుసంధానించనుంది.
యెల్లో లైన్ పొడవు, రూట్, స్టేషన్లు
- మొత్తం పొడవు: 19 కిలోమీటర్లు
- మార్గం: ఆర్వీ రోడ్ – బొమ్మసంద్ర
- మొత్తం స్టేషన్లు: 16
- ఇంటర్ఛేంజ్ స్టేషన్లు:
ఆర్వీ రోడ్ (గ్రీన్ లైన్ కనెక్షన్)
జయదేవ (భవిష్యత్తులో పింక్ లైన్ కనెక్షన్)
సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డ్ (భవిష్యత్తులో బ్లూ లైన్ కనెక్షన్)
ఈ లైన్ ప్రారంభంతో నమ్మ మెట్రో ఆపరేషనల్ పొడవు 96 కిలోమీటర్లకు పెరిగింది. దీంతో ఢిల్లీనంతరం రెండవ అతిపెద్ద మెట్రో నెట్వర్క్గా బెంగళూరు నిలిచింది. ఈ మార్గం ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, బయోకాన్, టెక్ మహీంద్రా వంటి ప్రముఖ కంపెనీల ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది.
టైమింగ్స్, రైలు ఫ్రీక్వెన్సీ
- ప్రారంభ సమయం: ఉదయం 5:00 గంటలు
- ముగింపు సమయం: రాత్రి 11:00 గంటలు
- ప్రస్తుతం ఫ్రీక్వెన్సీ: ప్రతి 25 నిమిషాలకు ఒక రైలు
- భవిష్యత్తులో: ప్రతి 10 నిమిషాలకు రైలు నడపాలని ప్రణాళిక
టికెట్ ధరలు
- ప్రారంభ ధర: ₹10
- గరిష్ఠ ధర: ₹90
- ధరలు: సాధారణ బెంగళూరు మెట్రో రేట్లే వర్తిస్తాయి
ముఖ్య స్టేషన్లు
- ఆర్వీ రోడ్ (ఇంటర్ఛేంజ్)
- జయదేవ (ఇంటర్ఛేంజ్)
- సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డ్ (ఇంటర్ఛేంజ్)
- ఎలక్ట్రానిక్స్ సిటీ
- ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్
- హుస్కూరు రోడ్
- డెల్టా ఎలక్ట్రానిక్స్
- బొమ్మసంద్ర
ప్రాజెక్ట్ ఖర్చు, నిర్వహణ
ఈ యెల్లో లైన్ను బెంగళూరు మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BMRCL) నిర్వహిస్తుంది. భారత ప్రభుత్వం, కర్ణాటక ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ ప్రాజెక్ట్పై సుమారు ₹7,160 కోట్లు ఖర్చు చేశారు.