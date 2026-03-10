Bangalore Hotels Strike: బెంగళూరులో హోటల్స్ బంద్! కారణమిదే..
Bangalore Hotels Strike: బెంగళూరులో మంగళవారం నుంచి హోటల్స్ మూతపడనున్నాయని తెలుస్తోంది. వాణిజ్య ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరా నిలిచిపోవడం దీనికి కారణంగా చెబుతున్నారు.
Bangalore Hotels Strike: కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో వాణిజ్య ఎల్పీజీ (LPG) సిలిండర్ల సరఫరా అకస్మాత్తుగా నిలిచిపోవడంతో హోటల్ పరిశ్రమ తీవ్ర సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది. గ్యాస్ సరఫరా పునరుద్ధరించకపోతే మంగళవారం నుంచి నగరం అంతటా హోటళ్లను మూసివేస్తామని బెంగళూరు హోటల్స్ అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. వాణిజ్య గ్యాస్ సరఫరాను సోమవారం నుంచే నిలిపివేశారు. ఇప్పుడు హోటల్ పరిశ్రమ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నగరంలో వేలాది మంది ప్రజల ఆహార అవసరాలపై ప్రభావం చూపనుంది.
బెంగళూరు హోటల్స్ అసోసియేషన్ విడుదల చేసిన తాజా నోటీసు ప్రకారం, ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండానే వాణిజ్య సిలిండర్ల పంపిణీని నిలిపివేశారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల హోటల్ యజమానులు వంట కార్యకలాపాలను కొనసాగించలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సాధారణంగా హోటళ్లు అత్యవసర సేవల కిందకు వస్తాయని, అకస్మాత్తుగా గ్యాస్ నిలిపివేయడం సరికాదని అసోసియేషన్ అంటోంది.
Bangalore Hotels Strike: ఈ అంతరాయం వల్ల కేవలం వ్యాపారస్తులే కాకుండా సామాన్య ప్రజలు, ముఖ్యంగా బ్యాచిలర్లు, విద్యార్థులు, సీనియర్ సిటిజన్లు, విధుల్లో ఉండే వైద్యులు తీవ్రంగా ప్రభావితం కానున్నారు. వీరంతా తమ రోజువారీ భోజనం కోసం హోటళ్లపైనే ఆధారపడతారు. సరఫరా సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు సేవలను నిలిపివేయడం తప్ప తమకు మరో మార్గం లేదని హోటల్ యాజమాన్యాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులే ఈ గ్యాస్ సరఫరా అంతరాయానికి ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న వివాదాల వల్ల అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్ అస్థిరంగా మారింది. ప్రపంచ చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్లు దాటడంతో భారత దేశీయ మార్కెట్పై కూడా ఆ ప్రభావం కనిపిస్తోంది.
భారతదేశం తన ఎల్పీజీ అవసరాల కోసం గల్ఫ్ దేశాల నుంచే దిగుమతులు చేసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా హార్ముజ్ జలసంధి వంటి కీలక మార్గాల్లో యుద్ధ వాతావరణం నెలకొనడం సప్లై చెయిన్ ను దెబ్బతీసింది. రాబోయే 70 రోజుల పాటు ఎటువంటి అంతరాయం ఉండదని చమురు సంస్థలు గతంలో హామీ ఇచ్చాయని, కానీ ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా సరఫరా ఆగిపోవడం షాక్ కలిగించిందని అసోసియేషన్ తెలిపింది.
పరిస్థితి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని హోటల్స్ అసోసియేషన్ కోరుతోంది. సంబంధిత కేంద్ర మంత్రులు చమురు కంపెనీలతో మాట్లాడి వాణిజ్య గ్యాస్ సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒకవేళ గ్యాస్ రాకపోతే మంగళవారం ఉదయం నుంచే నగరంలోని హోటళ్లు తలుపులు మూయడం ఖాయమని స్పష్టం చేశారు.
బెంగళూరు వంటి మెట్రో నగరంలో హోటళ్ల బంద్ జరిగితే అది ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. వేలాది మంది కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి ఈ గ్యాస్ సంక్షోభాన్ని త్వరగా పరిష్కరించాలని నగర ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.