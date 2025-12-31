  • Menu
Bank holidays 2026 :తెలుగు రాష్ట్రాల బ్యాంక్ సెలవులు 2026: RBI అధికారిక జాబితా

Highlights

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2026 బ్యాంకు సెలవుల కోసం RBI అధికారిక లిస్ట్‌ని తనిఖీ చేయండి. వారాంతాలు, పబ్లిక్ హాలిడేస్‌లు, పండుగల కారణంగా బ్యాంకులు మూసివుండే రోజుల వివరాలతో మీ బ్యాంకింగ్ మరియు ఆర్థిక లావాదేవీలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోండి.

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) 2026 సంవత్సరానికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకులకు సంబంధించిన అధికారిక సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో, బ్యాంకులు ఏయే తేదీలలో మూసి ఉంటాయో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించాలని, లోన్ ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవాలని లేదా బ్యాంకు శాఖలను సందర్శించాలని ప్లాన్ చేసుకునే వారికి ఈ సమాచారం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

2026లో బ్యాంకులకు ముఖ్యమైన సెలవులు:

  1. జనవరి 1: నూతన సంవత్సర దినోత్సవం
  2. జనవరి 10: రెండవ శనివారం
  3. జనవరి 14 నుండి 16 వరకు: సంక్రాంతి పండుగ (3 రోజుల సెలవు)
  4. జనవరి 24: నాల్గవ శనివారం
  5. జనవరి 26: గణతంత్ర దినోత్సవం
  6. ఫిబ్రవరి 14: రెండవ శనివారం
  7. ఫిబ్రవరి 28: నాల్గవ శనివారం
  8. మార్చి 3: హోలీ
  9. మార్చి 14: రెండవ శనివారం
  10. మార్చి 20: ఉగాది
  11. మార్చి 28: నాల్గవ శనివారం
  12. ఏప్రిల్ 3: గుడ్ ఫ్రైడే
  13. ఏప్రిల్ 11: రెండవ శనివారం
  14. ఏప్రిల్ 14: వైశాఖి & అంబేద్కర్ జయంతి
  15. ఏప్రిల్ 25: నాల్గవ శనివారం
  16. మే 1: మే డే (కార్మిక దినోత్సవం)
  17. మే 9: రెండవ శనివారం
  18. మే 23: నాల్గవ శనివారం
  19. మే 27: బక్రీద్
  20. జూన్ 13: రెండవ శనివారం
  21. జూన్ 27: నాల్గవ శనివారం
  22. జూలై 11: రెండవ శనివారం
  23. జూలై 25: నాల్గవ శనివారం
  24. ఆగస్టు 8: రెండవ శనివారం
  25. ఆగస్టు 15: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం
  26. ఆగస్టు 22: నాల్గవ శనివారం
  27. సెప్టెంబర్ 4: జన్మాష్టమి
  28. సెప్టెంబర్ 12: రెండవ శనివారం
  29. సెప్టెంబర్ 26: నాల్గవ శనివారం
  30. అక్టోబర్ 2: గాంధీ జయంతి
  31. అక్టోబర్ 10: రెండవ శనివారం
  32. అక్టోబర్ 20: దసరా
  33. అక్టోబర్ 24: నాల్గవ శనివారం
  34. నవంబర్ 8: దీపావళి
  35. నవంబర్ 14: రెండవ శనివారం
  36. నవంబర్ 24: గురునానక్ జయంతి
  37. నవంబర్ 28: నాల్గవ శనివారం
  38. డిసెంబర్ 12: రెండవ శనివారం
  39. డిసెంబర్ 25 & 26: క్రిస్మస్ మరియు నాల్గవ శనివారం (వారాంతంతో కలిపి 4 రోజుల సెలవు)

