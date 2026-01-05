Bank Employees Strike: వారానికి 5 రోజులు పని విధానం కోసం బ్యాంక్ ఉద్యోగుల పోరాటం… 27న దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె..!
Bank Employees Strike: దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకింగ్ రంగం మరోసారి సమ్మె మూడ్లోకి వెళ్లనుంది. వారానికి ఐదు రోజుల పని విధానాన్ని అమలు చేయాలన్న డిమాండ్తో ఈ నెల 27న బ్యాంక్ ఉద్యోగులు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ నిర్ణయాన్ని తొమ్మిది ఉద్యోగ సంఘాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (UFBU) ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఈ అంశంపై ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (IBA) 2024 మార్చిలో సానుకూలంగా స్పందించి అంగీకారం తెలిపినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు అమలులోకి తీసుకురాకపోవడంపై ఉద్యోగులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బ్యాంక్ ఉద్యోగులు చెబుతున్నదాని ప్రకారం, మారుతున్న పని పరిస్థితులు, పెరుగుతున్న డిజిటల్ సేవలు, అధిక పనిభారం కారణంగా ఉద్యోగులపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో వారానికి ఐదు రోజుల పని విధానం అమలైతే పని–వ్యక్తిగత జీవన సమతుల్యత మెరుగవుతుందని వారు భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI), లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (LIC), జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (GIC) వంటి ప్రధాన ఆర్థిక సంస్థల్లో ఐదు రోజుల పని విధానం విజయవంతంగా అమలవుతోందని UFBU గుర్తు చేస్తోంది.
బ్యాంకింగ్ రంగం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక లాంటిదని, అక్కడ పని చేసే ఉద్యోగులకు కూడా సముచిత పని వాతావరణం కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనని ఉద్యోగ సంఘాలు వాదిస్తున్నాయి. శనివారం సెలవు లేకపోవడం వల్ల కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం ప్రభావితమవుతోందని పలువురు ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేవలం ఉద్యోగులకే కాకుండా, దీర్ఘకాలంలో బ్యాంకుల పనితీరుపైనా ఇది ప్రభావం చూపుతుందని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.
27న జరిగే సమ్మె వల్ల బ్యాంకింగ్ సేవలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. చెక్కుల క్లియరెన్స్, నగదు లావాదేవీలు, రుణ సేవలు వంటి అంశాలపై ప్రభావం పడవచ్చని అంచనా. అయితే ప్రభుత్వంతో, ఐబీఏతో చర్చలకు తాము సిద్ధమేనని, తమ న్యాయమైన డిమాండ్ను పట్టించుకోకపోతే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని UFBU స్పష్టం చేసింది. ఐదు రోజుల పని విధానం అంశం ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ రంగంలో కీలక మలుపుగా మారింది. ప్రభుత్వం, ఐబీఏ త్వరితగతిన నిర్ణయం తీసుకోకపోతే, ఉద్యోగుల ఆందోళన మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.