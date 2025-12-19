Bangladesh Protests: బంగ్లాదేశ్లో ఉద్రిక్తతలు.. భారతీయులకు అడ్వైజరీ జారీ
బంగ్లాదేశ్లో విద్యార్థి నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ బిన్ హైది మరణంతో తీవ్ర ఆందోళనలు చెలరేగాయి. భారత్, అవామీలీగ్కు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు కొనసాగుతుండటంతో భారత హైకమిషన్ భారతీయులకు కీలక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది.
బంగ్లాదేశ్లో మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. విద్యార్థి నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ బిన్ హైది మరణం నేపథ్యంలో ఆందోళనకారులు భారీగా వీధుల్లోకి దిగారు. గురువారం రాత్రి నుంచి భారత్, అవామీలీగ్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా తీవ్ర నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్లోని భారత హైకమిషన్ (Indian High Commission in Bangladesh) కీలక అడ్వైజరీని జారీ చేసింది.
భారతీయులకు హైకమిషన్ హెచ్చరిక
ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా బంగ్లాదేశ్లో నివసిస్తున్న భారతీయులు, భారత విద్యార్థులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైకమిషన్ సూచించింది.
అడ్వైజరీలో పేర్కొన్న ముఖ్య సూచనలు:
- అనవసర ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలి
- అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దు
- ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితి ఎదురైతే వెంటనే భారత హైకమిషన్ లేదా అసిస్టెంట్ హైకమిషన్ కార్యాలయాలను సంప్రదించాలి
ఈ మేరకు భారత దౌత్యాధికారులు అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
బంగ్లాదేశ్లో పరిస్థితి సంక్లిష్టం.. భారత్ ఆందోళన
బంగ్లాదేశ్లో జరుగుతున్న పరిణామాలపై భారత విదేశీ వ్యవహారాల పార్లమెంటరీ కమిటీ స్పందించింది.
- పరిస్థితి అత్యంత సంక్లిష్టంగా మారుతోందని
- బంగ్లాదేశ్లోని మైనార్టీలపై జరుగుతున్న దాడులపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోందని
- అక్కడ వచ్చే ఏడాది జరగాల్సిన ఎన్నికలపై కూడా అనిశ్చితి నెలకొందని కమిటీ పేర్కొంది
అలాగే, బంగ్లాదేశ్లోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వంతో భారత విదేశాంగ శాఖ నిరంతరం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తోందని వెల్లడించింది.
హింసాత్మకంగా మారిన ఆందోళనలు
విద్యార్థి నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ బిన్ హైదికి న్యాయం చేయాలంటూ చేపట్టిన నిరసనలు క్రమంగా హింసాత్మకంగా మారాయి.
తాజా హింసాత్మక ఘటనలు:
- రాజ్షాహీలోని అవామీలీగ్ పార్టీ కార్యాలయం ధ్వంసం
- చిట్టగాంగ్ మాజీ మేయర్ మొహియుద్దీన్ నివాసానికి నిప్పు
- ఢాకాలోని చారిత్రక సాంస్కృతిక సంస్థ ఛాయానట్ ప్రాంగణం ధ్వంసం, అగ్నిప్రమాదం
- పలు మీడియా కార్యాలయాలకు నిప్పు, అక్కడి విలేకరులను ఆర్మీ, రెస్క్యూ సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు
మొత్తంగా పరిస్థితి ఆందోళనకరం
బంగ్లాదేశ్లో కొనసాగుతున్న ఈ రాజకీయ, సామాజిక అశాంతి నేపథ్యంలో భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పరిస్థితి మరింత తీవ్రతరమయ్యే అవకాశాలు ఉండటంతో, భారత ప్రభుత్వం క్షణక్షణం పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తోంది.
బంగ్లాదేశ్లో ఉన్న భారతీయులు అధికారిక సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని హైకమిషన్ మరోసారి కోరింది.