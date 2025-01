Saif Ali Khan: బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్‌ అలీఖాన్‌పై జరిగిన దాడి దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే ఖరీదైన ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న సైఫ్‌పై దాడి జరగడం అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. సైఫ్‌పై దాడికి దిగిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు ప్రస్తుతం ఆయనను విచారిస్తున్నారు. కేవలం చోరీ కోసమే నిందితుడు సైఫ్ ఇంటిలోకి చొరబడినట్లు విచారణలో తేలింది.

ఇదిలా ఉంటే వేల కోట్లకు అధిపతిగా ఉన్న సైఫ్‌ను ఆసుపత్రికి ఒక ఆటోలో తరించాలరన్న వార్త కూడా అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. కార్లన్నీ గ్యారేజ్‌లో ఉండడంతో వీలైనంత త్వరగా ఆసుపత్రికి తరలించాలన్న ఉద్దేశంతోనే సైఫ్‌ను సాధారణ వ్యక్తిలా ఆటోలో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఆటో డ్రైవర్‌ భజన్ సింగ్ రానా చాలా చాకచక్యంగా వీలైనంత త్వరగా ముంబైలోని లీలావతి ఆసుపత్రికి చేర్చారు.

సకాలంలో చికిత్స ప్రారంభించడంతోనే సైఫ్‌ ప్రాణాలు దక్కాయని వైద్యులు కూడా చెప్పారు. ఇలా సైఫ్‌ ప్రాణాలను కాపాడడంలో ఆ ఆటో డ్రైవర్‌ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ముంబైకి చెందిన ఫైజన్ అన్సారీ అనే సోషల్ వర్కర్ ఆటో డ్రైవర్‌కు రూ. 11 వేల రివార్డును అందించారు. అయితే సైఫ్‌ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఎవ్వరూ ఇప్పటి వరకు ఆటో డ్రైవర్‌ భజన్ సింగ్ రానాను సంప్రదించినట్లు సమాచారం లేదు.

Mumbai, Maharashtra: Bhajan Singh Rana, an auto-rickshaw driver who helped actor Saif Ali Khan reach the hospital, was honored by a social worker named Faizan Ansari with a cash reward of ₹11,000.



Bhajan Singh Rana said, 'I feel very proud because I never imagined something…