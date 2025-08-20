Attack on Delhi CM: దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాపై దాడి, రాజకీయ వర్గాల్లో ఆందోళన..!
దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాపై దాడి ఘటన రాజకీయ వర్గాలను కుదిపేసింది. భద్రత మరింత కట్టుదిట్టం చేయగా, బీజేపీ, కాంగ్రెస్, ఆప్ నేతలు తీవ్రంగా స్పందించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
దేశ రాజధాని దిల్లీలో మరో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి **రేఖా గుప్తా (Rekha Gupta)**పై, సివిల్ లైన్స్లోని అధికారిక నివాసంలో జరిగిన ‘జన్ సున్వాయ్’ కార్యక్రమం సమయంలో దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనతో రాజకీయ వర్గాల్లో కలకలం రేగింది.
ఘటన వివరాలు
సమాచారం ప్రకారం, 35 ఏళ్ల ఓ వ్యక్తి ఫిర్యాదు పేరుతో సీఎంకు కొన్ని పేపర్లు అందించాడు. ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా గట్టిగా అరుస్తూ ఆమెపై దాడి చేశాడు. వెంటనే స్పందించిన భద్రతా సిబ్బంది నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో, అతడు రాజ్కోట్కు చెందిన వాడని గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. ఊహించని పరిణామంతో ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా షాక్కు గురైనట్లు సమాచారం. అనంతరం వైద్య పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు వర్గాలు వెల్లడించాయి.
రాజకీయ నాయకుల స్పందన
ఈ దాడిని BJP Delhi అధ్యక్షుడు వీరేంద్ర సచ్దేవ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. అదే సమయంలో, దిల్లీ మంత్రి మంజీందర్ సింగ్ సిస్రా (AAP) మాట్లాడుతూ.. “ప్రజల కోసం శ్రమిస్తోన్న ముఖ్యమంత్రిపై దాడి చేయడం దారుణం, ఇది ప్రత్యర్థుల కుట్ర కావచ్చు” అని అన్నారు.
దిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రతిపక్ష నేత ఆతిశీ కూడా స్పందిస్తూ.. “ప్రజాస్వామ్యంలో హింసకు చోటు లేదు. పోలీసులు నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి” అని డిమాండ్ చేశారు.
అలాగే, Delhi Congress అధ్యక్షుడు దేవేందర్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. “ముఖ్యమంత్రికే రక్షణ లేకుంటే సాధారణ మహిళల భద్రత ఎలా ఉంటుంది? ఈ ఘటన దురదృష్టకరం” అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
పోలీసులు దర్యాప్తులో
ప్రస్తుతం దిల్లీ పోలీసులు ఈ ఘటనపై లోతైన దర్యాప్తు చేపట్టారు. దాడి వెనుక రాజకీయ కోణం ఉందా అన్న విషయాన్ని కూడా విచారిస్తున్నారు.
ఈ ఘటనతో దిల్లీ రాజకీయాల్లో ఉద్రిక్తత పెరిగింది. ముఖ్యమంత్రి భద్రతను మరింత కఠినతరం చేయాలని డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి.