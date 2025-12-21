భార్యను లెక్కలడగడం 'క్రూరత్వం' కాదు: సుప్రీంకోర్టు
భార్యను భర్త లెక్కలడగడం క్రూరత్వంగా పరిగణించలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
న్యూఢిల్లీ: భార్యను భర్త లెక్కలడగడం క్రూరత్వంగా పరిగణించలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. భార్యాభర్తల మధ్య జరిగే సాధారణ గొడవలు, ఆర్థికపరమైన లెక్కల విషయంలో భర్తను బాధ్యుడిని చేస్తూ 'క్రూరత్వం' కింద కేసులు పెట్టలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్పై నమోదైన కేసును కొట్టివేస్తూ ధర్మాసనం ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
కేసు నేపథ్యం మరియు కోర్టు పరిశీలనలు:
కుటుంబ కలహాలు: హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక మహిళ, అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్న తన భర్తపై 2022లో వేధింపుల కేసు నమోదు చేసింది. భర్త తనను మానసికంగా, ఆర్థికంగా వేధిస్తున్నాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
లెక్కలడిగితే నేరం కాదు: భార్య ఖర్చు చేసే ప్రతి పైసాకు లెక్క అడగడం లేదా ఆమె సంపాదనను అడగడం వంటివి భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే వ్యక్తిగత విషయాలని, వీటిని సెక్షన్ 498A కింద 'క్రూరత్వం'గా పరిగణించలేమని కోర్టు తెలిపింది.
సెక్షన్ 498A దుర్వినియోగం: గృహహింస చట్టాలను దుర్వినియోగం చేయకూడదని, ప్రతి చిన్న గొడవను తీవ్రమైన నేరంగా చూడటం వల్ల కుటుంబ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.
మొండితనం క్రూరత్వం అవ్వదు: భర్త మొండిగా వ్యవహరించడం లేదా భార్యతో విభేదించడం వల్ల అది చట్టపరమైన నేరం కిందకు రాదని, క్రూరత్వం అనే పదానికి విస్తృతమైన అర్థం ఉందని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
తప్పుడు ఆరోపణలు: భర్తపై చేసిన ఆరోపణలకు సరైన సాక్ష్యాలు లేవని, కేవలం ఆరోపణల ఆధారంగా విచారణను కొనసాగించడం వల్ల నిందితుడి ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలుగుతుందని పేర్కొంటూ కేసును కొట్టివేసింది.
కోర్టు హెచ్చరిక: గృహహింస ఫిర్యాదులను పరిశీలించేటప్పుడు న్యాయస్థానాలు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని, కేవలం భార్య చెప్పే మాటలనే ప్రాతిపదికగా తీసుకోకుండా వాస్తవాలను లోతుగా విశ్లేషించాలని సుప్రీంకోర్టు ఈ సందర్భంగా సూచించింది.