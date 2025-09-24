Special Trains: గుడ్ న్యూస్.. దీపావళి స్పెషల్.. 12,000 ప్రత్యేక రైళ్లు..!
దేశవ్యాప్తంగా దీపావళికి సన్నాహాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి, ఛత్ పూజ కోసం ఇంటికి వెళ్లడానికి ప్రజలు రైళ్లు, బస్సులను బుక్ చేసుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నారు.
Special Trains: దేశవ్యాప్తంగా దీపావళికి సన్నాహాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి, ఛత్ పూజ కోసం ఇంటికి వెళ్లడానికి ప్రజలు రైళ్లు, బస్సులను బుక్ చేసుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ పండుగల సమయంలో ప్రజలు సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా తమ ఇళ్లకు చేరుకునేలా భారతీయ రైల్వే విస్తృతమైన సన్నాహాలు చేసింది. ఈ సంవత్సరం, గత సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్నారు. కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కూడా దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పంచుకున్నారు.
ఛత్, దీపావళి కోసం రైలు కార్యకలాపాల గురించి మాట్లాడుతూ, కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతూ, గత సంవత్సరం, ఈ పండుగల కోసం మేము 7,500 ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపామని, ఈసారి మేము మా సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుతున్నామని చెప్పారు. ఈ సంవత్సరం, ఛత్, దీపావళి సమయంలో ప్రయాణికులను వారి గమ్యస్థానాలకు తరలించడానికి భారతీయ రైల్వేలు సుమారు 12,000 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయని ఆయన అన్నారు.
దీపావళి, ఛత్ పూజ సమయంలో ఢిల్లీ,ముంబై వంటి ప్రధాన మెట్రో నగరాల నుండి ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ సహా ఇతర రాష్ట్రాలకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రయాణిస్తారని, ఈ సమయంలో రైళ్లు తరచుగా రద్దీగా ఉంటాయని గమనించాలి. స్టేషన్లలో రద్దీ దృష్ట్యా, ఈ సంవత్సరం గత సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ రైళ్లను నడపడానికి రైల్వేలు సిద్ధమయ్యాయి.
భారత రైల్వేలు ఇప్పటికే 10,000 ప్రత్యేక రైళ్లకు నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసిందని అశ్విని వైష్ణవ్ తెలియజేశారు. ఛత్-దీపావళి కోసం నడపనున్న ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో 150 పూర్తిగా రిజర్వేషన్ లేనివి, చివరి నిమిషంలో అందుబాటులోకి వస్తాయి. కాలక్రమం గురించి చర్చిస్తూ, ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు వచ్చే నెల అక్టోబర్ 1 నుండి నవంబర్ 15 వరకు నడపడం ప్రారంభిస్తాయని కేంద్ర మంత్రి చెప్పారు.
వివిధ ప్రయత్నాల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ రైల్వే కార్యకలాపాలలో మెరుగుదలల గురించి మాట్లాడుతూ, దేశవ్యాప్తంగా 70 డివిజన్లలో 29 డివిజన్లలో సమయపాలన ఇప్పుడు 90శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉందని రైల్వే మంత్రి పేర్కొన్నారు. వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు పురోగతిని వివరిస్తూ ఆయన ఒక ప్రధాన నవీకరణను కూడా అందించారు. అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకారం, వందే భారత్ స్లీపర్ సిద్ధంగా ఉంది. పరీక్ష పూర్తయింది. రెండు వందే భారత్ స్లీపర్ రేక్లను ఒకేసారి ప్రారంభిస్తామని, అక్టోబర్ 15 నాటికి వచ్చే రెండవ రేక్ రాక కోసం వేచి ఉన్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
లక్నో జంక్షన్, సహరాన్పూర్ మధ్య కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గిస్తుందని, ప్రయాణీకులకు ఆధునిక సౌకర్యాలను అందిస్తుందని, ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా, సౌకర్యవంతంగా మారుస్తుందని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. మదార్ జంక్షన్ (అజ్మీర్), దర్భంగా మధ్య కొత్త వారపు అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ తక్కువ, మధ్య ఆదాయ కుటుంబాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.