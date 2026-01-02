Bullet Train Update: 2027 ఆగస్టు 15 నుంచి దేశంలో హై-స్పీడ్ బుల్లెట్ ట్రైన్ పరుగు
భారతదేశపు మొదటి బుల్లెట్ రైలు ఆగస్టు 15, 2027న ప్రారంభం కానుంది. ఇది ముంబై-అహ్మదాబాద్ ప్రయాణాన్ని 2 గంటల లోపు పూర్తి చేస్తూ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించనుంది.
భారతదేశ కల సాకారం కావడానికి కేవలం మరికొన్ని ఏళ్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించిన ప్రకారం, దేశంలోనే మొట్టమొదటి హై-స్పీడ్ బుల్లెట్ రైలును ఆగస్టు 15, 2027న, అంటే భారతదేశ 81వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రారంభించనున్నారు. జపాన్కు చెందిన 'షింకన్సెన్' సాంకేతికతతో నడిచే ఈ ప్రాజెక్ట్, భారతీయ రవాణా రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలకనుంది.
మొదటి మార్గం: సూరత్ నుండి బిలిమోరా వరకు
ముంబై-అహ్మదాబాద్ మార్గం పూర్తికాకముందే, గుజరాత్లోని సూరత్-బిలిమోరా మధ్య మొదటి దశలో బుల్లెట్ రైలు కార్యకలాపాలు ప్రారంభమవుతాయి. చివరగా, 508 కిలోమీటర్ల పూర్తి మార్గం ముంబై మరియు అహ్మదాబాద్లను అనుసంధానిస్తుంది, దీనివల్ల ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. కేవలం 4 స్టేషన్లలో మాత్రమే ఆగవచ్చే ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసుల ద్వారా 7 గంటల ప్రయాణం 2 గంటల లోపు పూర్తవుతుంది. ఒకవేళ 12 స్టేషన్లలో ఆగినా, ప్రయాణం కేవలం 2 గంటల 17 నిమిషాల్లోనే పూర్తవుతుంది.
గంటకు 320 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణం
గరిష్టంగా గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా రూపొందించబడిన ఈ బుల్లెట్ రైలు, విప్లవాత్మకమైన అనుభూతిని అందిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలైనా లేదా పర్యాటకులైనా, ప్రయాణికులకు అత్యున్నత స్థాయి సౌకర్యం, వేగం మరియు భద్రత లభిస్తాయి.
ముఖ్యమైన స్టేషన్లు మరియు మార్గ వివరాలు
ఈ హై-స్పీడ్ కారిడార్లో మొత్తం 12 స్టేషన్లు ఉంటాయి:
- గుజరాత్: సబర్మతి, అహ్మదాబాద్, ఆనంద్, వడోదర, భరూచ్, సూరత్, బిలిమోరా, వాపి.
- మహారాష్ట్ర: బోయిసర్, విరార్, థానే మరియు ముంబై.
మొత్తం మార్గంలో 352 కిలోమీటర్లు గుజరాత్ మరియు దాద్రా నగర్ హవేలీ గుండా, 156 కిలోమీటర్లు మహారాష్ట్ర గుండా వెళ్తుంది.
నిర్మాణ ప్రగతి
నేషనల్ హై-స్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ (NHSRCL) నివేదిక ప్రకారం, ఇప్పటికే 330 కిలోమీటర్ల వయాడక్ట్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. 25 నది వంతెనలలో 17 వంతెనలు సిద్ధమయ్యాయి. సూరత్ స్టేషన్ను నగర ప్రసిద్ధ వజ్రాల పరిశ్రమ నేపథ్యంతో అద్భుతంగా రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ₹85,801 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేశారు.
సాకారమవుతున్న కల
ఒకప్పుడు కేవలం కలగానే ఉన్న బుల్లెట్ రైలు, మరో 18 నెలల్లో భారతీయ ప్రయాణ విప్లవంగా మారనుంది. ఇది ప్రజల ప్రయాణ విధానాన్ని మార్చడమే కాకుండా, దేశ గర్వకారణంగా నిలవబోతోంది. వేగం, సౌకర్యం మరియు జాతీయ గర్వానికి చిహ్నంగా నిలిచే ఈ ప్రయాణం కోసం యావత్ భారత్ ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తోంది. మిలియన్ల మంది భారతీయులకు ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ప్రయాణం కానుంది.