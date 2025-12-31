Araku Valley tourism :అరకు, లంబసింగి ఆహ్వానిస్తున్నాయి! కానీ ఆ "న్యూ ఇయర్ రద్దీ" కోసం సిద్ధంగా ఉండండి
అరకు వ్యాలీ మరియు లంబసింగి 2026 ప్రారంభంలో రికార్డు పర్యాటక రద్దీని చూపుతున్నాయి. రిసార్ట్స్, బొర్రా గుహలు, అనంతగిరి హిల్స్లో గదులు అన్ని నింపబడ్డాయి, అలాగే కొత్త సంవత్సర వేడుకల సమయంలో అధికారులు భారీ ట్రాఫిక్ను నియంత్రిస్తున్నారు.
అరకులోని పొగమంచు లోయలను చూస్తూ ప్రశాంతంగా కాఫీ తాగాలని లేదా "ఆంధ్రా కాశ్మీర్" లంబసింగి చలిని అనుభవించాలని మీ న్యూ ఇయర్ ప్లాన్ అయితే, మీరు ఒక్కరే కాదు.. రాష్ట్రం మొత్తం సరిగ్గా అదే ఆలోచనతో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది!
2025 చివరి గడియల్లో తూర్పు కనుమల్లోని హిల్ స్టేషన్లు ఎన్నడూ లేనంతగా పర్యాటకులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. అనంతగిరిలోని అద్భుతమైన వ్యూ పాయింట్ల నుండి మారేడుమిల్లిలోని సుందర ప్రదేశాల వరకు ప్రతి హోటల్, గెస్ట్ హౌస్ మరియు హోమ్స్టే పర్యాటకులతో నిండిపోయాయి.
అచ్చమైన "మన్యం" అద్భుతం
శీతాకాలంలో ఈ ప్రాంతం అద్భుతంగా ఉంటుంది. చుట్టూ పచ్చదనం, స్వచ్ఛమైన గాలి, మరియు దట్టమైన పొగమంచు మధ్య కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలకడం ఒక మధుర అనుభూతి. సాధారణంగా అక్టోబర్లో ప్రారంభమయ్యే పర్యాటక సీజన్, ఈ ఏడాది క్రిస్మస్ ముందే అనూహ్య స్థాయికి చేరుకుంది.
పర్యాటకులు తమ సొంత వాహనాల్లో భారీగా తరలిరావడంతో రోడ్లన్నీ వాహనాలతో నిండిపోయాయి. రద్దీని నియంత్రించడానికి అధికారులు అరకు-విశాఖపట్నం ఘాట్ రోడ్డును వారాంతంలో "వన్-వే"గా మార్చాల్సి వచ్చింది. దీనివల్ల పర్యాటకులు తమ ఇళ్లకు చేరుకోవడానికి పాడేరు మీదుగా 100 కిలోమీటర్లు అదనంగా ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది!
గణాంకాలు: ఎక్కడ చూసినా రద్దీ!
- టోల్ గేట్ రద్దీ: సాధారణంగా రోజుకు 300 కార్లు వచ్చే కాశీపట్నం టోల్ గేట్ వద్ద ఇప్పుడు రోజుకు 1,500 కంటే ఎక్కువ వాహనాలు వెళ్తున్నాయి.
- బొర్రా గుహల రికార్డు: ఇక్కడి చారిత్రక గుహలను సాధారణంగా రోజుకు 1,500 మంది సందర్శిస్తారు. కానీ ఈ వారాంతంలో రోజుకు 10,000 మందికి పైగా పర్యాటకులు వచ్చారు!
- ఆదాయం: కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే (డిసెంబర్ 25–29) టికెట్ల విక్రయాల ద్వారా ₹41.86 లక్షల ఆదాయం వచ్చింది. స్థానిక రెస్టారెంట్ మరమ్మతుల వల్ల మూసి ఉన్నప్పటికీ, ఇది గత ఏడాది రికార్డులను అధిగమించింది.
గదుల కోసం వెతుకులాట
మీరు ఇప్పుడు గది కోసం చూస్తుంటే, మీకు అదృష్టం చాలా అవసరం. టైడా, అరకు మరియు లంబసింగిలోని అన్ని APTDC గెస్ట్ హౌస్లు జనవరి మొదటి వారం వరకు బుక్ అయిపోయాయి. అరకు, పాడేరులోని ప్రైవేట్ హోటళ్లు సైతం "నో వేకెన్సీ" బోర్డులను పెట్టేశాయి.
స్మార్ట్ ప్లాన్: చాలా మంది పర్యాటకులు విశాఖపట్నం లేదా నర్సీపట్నంలో బస చేసి, పగటిపూట హిల్ స్టేషన్లను సందర్శిస్తున్నారు. ప్రయాణ సమయం పెరిగినప్పటికీ, కనీసం రాత్రికి ప్రశాంతంగా పడుకోవడానికి గది దొరుకుతుందనేది వారి ఆశ!
వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇది చదవండి:
ప్రస్తుతం అక్కడ చాలా సందడిగా ఉంది, విపరీతమైన రద్దీతో ట్రాఫిక్ నెమ్మదిగా సాగుతోంది. మీరు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకుంటే, మీ ఉన్ని దుస్తులతో పాటు కొంచెం "ఓపిక"ను కూడా మూటగట్టుకోండి. చెరువులవేనం వ్యూ పాయింట్ నుండి కనిపించే దృశ్యాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయంటే, వందలాది మంది కొత్త స్నేహితుల మధ్య ఆ అందాలను పంచుకున్నా మీకు తృప్తిగానే అనిపిస్తుంది!