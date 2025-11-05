  • Menu
యాప్స్‌ లొకేషన్‌ యాక్సెస్‌: మీ గోప్యతకు ముప్పా? IIT ఢిల్లీ తాజా అధ్యయనం హెచ్చరికలు!

మొబైల్ యాప్స్‌కి ఎడాపెడా లొకేషన్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నారా? ఇక ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి! ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే ఆ అనుమతితో యాప్స్‌ మీ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం, మీ కదలికలు, మీరు ఉన్న గది నిర్మాణం వరకు తెలుసుకునే స్థాయిలో సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నాయని ఐఐటీ ఢిల్లీ తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది.

ఈ అధ్యయనం ACM Transactions on Sensor Networks పత్రికలో ప్రచురితమైందిగా, అందులోని వివరాలు భద్రతాభిమానుల్ని ఉలిక్కిపడేలా చేశాయి.

ఆండ్రోకాన్‌ అంటే ఏమిటి?

పరిశోధకులు ఆండ్రోకాన్‌ (AndroCon) అనే సిస్టమ్‌ను విశ్లేషించారు.

ఇది జీపీఎస్ డేటా ఆధారంగా మాత్రమే — కెమెరా, మైక్రోఫోన్ లేదా సెన్సర్ల అవసరం లేకుండానే —

యూజర్‌ యొక్క ప్రవర్తన, స్థానం, వాతావరణం గురించి అంచనా వేయగలదని తేలింది.

డాప్లర్ షిఫ్ట్‌, సిగ్నల్ పవర్‌, మల్టీపాత్ ఇంటర్‌ఫెరెన్స్‌ వంటి ప్రమాణాల ద్వారా

యూజర్ కూర్చున్నారా, నిల్చున్నారా, నడుస్తున్నారా, మెట్రోలో ఉన్నారా లేదా విమానంలో ప్రయాణిస్తున్నారా అనే వివరాలు కూడా తెలుసుకోగలదు.

గది నిర్మాణం కూడా గుర్తిస్తుందా?

అవును!

ఆండ్రోకాన్‌ సేకరించే సూక్ష్మ జీపీఎస్ సంకేతాలు ఆధారంగా గది ఖాళీగా ఉందా?

లేదా అనేక మంది ఉన్నారా? అనే విషయాన్ని కూడా గుర్తించగలదని ఐఐటీ ఢిల్లీ పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

ఇది కేవలం ఊహ కాదు —

మెషిన్ లెర్నింగ్‌, సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్‌ టెక్నాలజీలను ఉపయోగించి

99% సరిగా పరిసరాలను, 87% కచ్చితత్వంతో యూజర్ యాక్టివిటీలను గుర్తించగలదని పరీక్షల్లో తేలింది.

ఎలా పనిచేస్తుంది?

  1. జీపీఎస్ డేటా ద్వారా సూక్ష్మమైన కదలికలను అంచనా వేస్తుంది
  2. చేతిని ఊపడం, నడక వేగం, గది పరిమాణం వంటి అంశాలపై ప్యాటర్న్‌ను నిర్మిస్తుంది
  3. ఆ సమాచారం ద్వారా యూజర్ ప్రవర్తనను రివర్స్ ఇంజినీరింగ్ చేస్తుంది

ఇది “స్మార్ట్ సర్వీసులకు” సహాయపడే టెక్నాలజీ అయినప్పటికీ,

దీన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే వ్యక్తిగత గోప్యతకు పెద్ద ముప్పు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

గోప్యతా ఆందోళనలు

లొకేషన్ యాక్సెస్‌ ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ యాప్‌లు, యూజర్ అనుమతి లేకుండా

రహస్య సమాచారాన్ని సేకరించే అవకాశం ఉందని ఈ అధ్యయనం చెబుతోంది.

అంటే — మనకు తెలియకుండానే ఫోన్‌ మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని "మ్యాప్‌" చేస్తూ,

మన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఒక డేటా ప్రాజెక్టుగా మార్చేస్తోంది.

జాగ్రత్తలు:

  1. యాప్‌లకు లొకేషన్ అనుమతులు ఇవ్వకముందు ఆలోచించండి.
  2. “Allow only while using the app” అనే ఆప్షన్‌ ఎంచుకోండి.
  3. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో లొకేషన్‌ వాడే యాప్స్‌ను నిరాకరించండి.
  4. యాప్‌ అనుమతులను తరచుగా సమీక్షించండి.
  5. తెలియని లేదా అవసరం లేని యాప్స్‌ను వెంటనే తొలగించండి.
