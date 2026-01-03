Naa Anveshana Row: యూట్యూబర్ అన్వేష్పై అరెస్ట్ భయాలు పెరుగుతున్నాయి
వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో పాపులర్ యూట్యూబర్ 'నా అన్వేష్' పై నెటిజన్ల ఆగ్రహం. రిపోర్ట్, అన్ఫాలో చేయడంతో పాటు కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ప్రముఖ యూట్యూబర్ 'నా అన్వేష్' ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్నారు. నటీమణుల వస్త్రధారణపై నటుడు శివాజీ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో మొదలైన ఈ గొడవ, అన్వేష్ చేసిన కొన్ని సున్నితత్వం లేని వ్యాఖ్యలతో మరింత ముదిరింది. చలనచిత్ర పరిశ్రమ శివాజీని ఖండించినప్పటికీ, పబ్లిక్ అభిప్రాయం మాత్రం చీలిపోయి మెజారిటీ నెటిజన్లు అన్వేష్ వైఖరిని తప్పుబడుతున్నారు.
అన్వేష్కు భారీ షాక్:
అన్వేష్ కంటెంట్ అశ్లీలంగా, అసభ్యంగా ఉందంటూ నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున ఆయన ఖాతాలను 'అన్ఫాలో' చేయడమే కాకుండా 'రిపోర్ట్' చేస్తున్నారు. దీనివల్ల కేవలం ఒక్క రోజులోనే ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్ల సంఖ్య 1.8 మిలియన్ల నుండి 1.6 మిలియన్లకు పడిపోయింది.
వివాదాస్పద క్షమాపణ వీడియో:
తొలుత అన్వేష్ తన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణలు చెబుతూ ఒక వీడియో విడుదల చేశారు. అయితే, ఆ వీడియోలో సీతాదేవి మరియు ద్రౌపది గురించి ఆయన చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు హిందూ ధర్మంపై దాడిలా ఉన్నాయని భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్షమాపణ చెప్పే క్రమంలోనే మరిన్ని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడం పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చింది.
VHP ఫిర్యాదు మరియు చట్టపరమైన డిమాండ్లు:
ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు పోలీసు మెట్లెక్కింది. విశ్వ హిందూ పరిషత్ (VHP) గోపాలపట్నం పోలీసు స్టేషన్లో అన్వేష్పై ఫిర్యాదు చేసింది. ఆయన విదేశాల్లో ఉన్నప్పటికీ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. కేవలం క్షమాపణలు చెబితే సరిపోదని, ఆయనను భారత్కు రప్పించి (extradition), పాస్పోర్ట్ రద్దు చేయాలని మరియు ఆయన యూట్యూబ్ ఛానెల్ను శాశ్వతంగా మూసివేయాలని నెటిజన్లు పట్టుబడుతున్నారు.
ప్రభుత్వ జోక్యం కోసం డిమాండ్:
నటుడు శివాజీపై చర్యలు తీసుకున్న మహిళా కమిషన్, అన్వేష్ విషయంలో కూడా అదే స్థాయిలో స్పందించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. అన్వేష్ విదేశాల్లో ఉన్నందున అవసరమైతే ఇంటర్పోల్ సహాయం తీసుకోవాలని కూడా కొందరు సూచిస్తున్నారు.
ముగింపు:
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఈ విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించాలని, ఇటువంటి వివాదాలకు ముగింపు పలకాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ప్రజా ఒత్తిడి నేపథ్యంలో అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో వేచి చూడాలి.