  • Menu
Home  > జాతీయం

స్టార్‌బక్స్ కొత్త సీటీఓగా భారత సంతతి టెక్ లీడర్ ఆనంద్ వరదరాజన్ నియామకం

స్టార్‌బక్స్ కొత్త సీటీఓగా భారత సంతతి టెక్ లీడర్ ఆనంద్ వరదరాజన్ నియామకం
x

స్టార్‌బక్స్ కొత్త సీటీఓగా భారత సంతతి టెక్ లీడర్ ఆనంద్ వరదరాజన్ నియామకం

Highlights

ప్రముఖ అంతర్జాతీయ కాఫీ సంస్థ స్టార్‌బక్స్ తమ కొత్త చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్‌గా (CTO) భారత సంతతికి చెందిన ఆనంద్ వరదరాజన్‌ను నియమించింది.

ప్రముఖ అంతర్జాతీయ కాఫీ సంస్థ స్టార్‌బక్స్ తమ కొత్త చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్‌గా (CTO) భారత సంతతికి చెందిన ఆనంద్ వరదరాజన్‌ను నియమించింది. ఆయన 2026 జనవరి 19 నుంచి అధికారికంగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఈ నియామకాన్ని కంపెనీ సీఈఓ బ్రియాన్ నికోల్ శుక్రవారం ప్రకటించారు. ఇకపై ఆనంద్ నేరుగా సీఈఓకే రిపోర్ట్ చేయనున్నారు.

ఈ విషయాన్ని సీఈఓ సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ, “మా ఎగ్జిక్యూటివ్ లీడర్‌షిప్ టీమ్‌లో ఆనంద్ చేరడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఆయన స్టార్‌బక్స్ టెక్నాలజీ విభాగానికి నాయకత్వం వహించనున్నారు” అని తెలిపారు. స్టోర్లలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మరింత మెరుగుపరచడం, ఉద్యోగుల పనితీరును సమర్థవంతంగా మార్చడం లక్ష్యంగా ఈ నియామకం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో ఈ పదవి నుంచి వైదొలిగిన డెబ్ హాల్ లెఫెవ్రే స్థానంలో ఆనంద్ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.

ఆనంద్ వరదరాజన్‌కు టెక్నాలజీ రంగంలో విశేష అనుభవం ఉంది. స్టార్‌బక్స్‌లో చేరే ముందు ఆయన దాదాపు 19 సంవత్సరాలు అమెజాన్‌లో పనిచేశారు. అక్కడ గ్లోబల్ గ్రోసరీ బిజినెస్‌కు సంబంధించిన టెక్నాలజీ వ్యవస్థలు, సప్లై చైన్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించారు. అంతకుముందు ఒరాకిల్‌తో పాటు పలు స్టార్టప్ సంస్థల్లో కూడా కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. విద్యాభ్యాసం విషయానికి వస్తే, ఐఐటీలో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన ఆనంద్, పర్డ్యూ యూనివర్సిటీ మరియు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వాషింగ్టన్‌లలో మాస్టర్స్ డిగ్రీలు సాధించారు.

వృత్తిపరమైన జీవితంతో పాటు వ్యక్తిగతంగా కూడా ఆయన చురుకైన వ్యక్తి. పరుగు అంటే ఇష్టమని, కాఫీ ప్రియుడని, ప్రతిరోజూ లాటే కాఫీతో తన రోజు ప్రారంభిస్తారని సీఈఓ తెలిపారు. దాదాపు ఏడాదిన్నర తర్వాత స్టార్‌బక్స్ అమ్మకాల్లో వృద్ధి కనిపిస్తున్న సమయంలో ఈ కీలక నియామకం జరగడం విశేషంగా మారింది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick