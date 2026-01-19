Indian Railways: ఇకపై రైల్లో సగం సీటు గోల ఉండదు! రైల్వే శాఖ తీసుకున్న ఆ సంచలన నిర్ణయం ఏంటి?
భారతీయ రైల్వే జనవరి నుండి అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో కీలక మార్పులు ప్రకటించింది. ఇకపై ఆర్ఏసీ (RAC) ఉండదు, కొత్త చార్జీలు, తొమ్మిది కొత్త రూట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
భారతీయ రైల్వే తన 173 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా నిరంతరం మారుతూ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగా, సామాన్యుల వందే భారత్గా పిలవబడే "అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్"లో కీలక మార్పులు ప్రవేశపెట్టారు. ఈ ఏడాది జనవరి నుండి అమల్లోకి వచ్చే ఈ మార్పులు ప్రయాణాన్ని మరింత పారదర్శకంగా, సౌకర్యవంతంగా మార్చనున్నాయి.
మరోవైపు, హౌరా - గౌహతి మధ్య దేశంలోనే మొట్టమొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల ప్రారంభించారు. 2019లో ప్రారంభమైన వందే భారత్ సేవలు ఇప్పటికే 100 మార్కును దాటడం విశేషం.
కీలక మార్పు: అమృత్ భారత్లో ఇకపై RAC ఉండదు
అమృత్ భారత్ రైళ్లలో రిజర్వేషన్ ఎగైనెస్ట్ క్యాన్సిలేషన్ (RAC) వ్యవస్థను భారతీయ రైల్వే తొలగించింది.
- ఇప్పటివరకు RAC ద్వారా ప్రయాణికులకు స్లీపర్ క్లాస్లో సగం బెర్త్ కేటాయించేవారు.
- జనవరి నుండి ప్రయాణికులకు అయితే పూర్తి కన్ఫర్మ్ టికెట్ లభిస్తుంది లేదా టికెట్ వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉంటుంది.
- సగం సీటు లేదా బెర్త్ను పంచుకునే విధానం ఇకపై ఉండదు.
దీనివల్ల ప్రయాణికుల్లో గందరగోళం తగ్గి, ప్రయాణం మరింత సుఖమయంగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.
కనీస చార్జీల సవరణ
అమృత్ భారత్ రైళ్లలో తక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారికి కనీస చార్జీలను రైల్వే శాఖ ఖరారు చేసింది.
- స్లీపర్ క్లాస్: కనీసం 200 కి.మీ దూరానికి చార్జీ వసూలు చేస్తారు. కనీస ధర ₹149 గా నిర్ణయించారు.
- జనరల్ కోచ్లు: కనీసం 50 కి.మీ దూరానికి ధర ₹36 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
9 కొత్త అమృత్ భారత్ రూట్లు
దేశవ్యాప్తంగా కనెక్టివిటీని పెంచడానికి రైల్వే శాఖ 9 కొత్త అమృత్ భారత్ రూట్లను ప్రకటించింది:
- హౌరా (పశ్చిమ బెంగాల్) – ఆనంద్ విహార్ (ఢిల్లీ)
- సీల్దా (పశ్చిమ బెంగాల్) – బనారస్ (ఉత్తర ప్రదేశ్)
- కామాఖ్య (అస్సాం) – రోహ్తక్ (హర్యానా)
- న్యూ జల్పాయ్గురి (పశ్చిమ బెంగాల్) – నాగర్కోయిల్ (తమిళనాడు)
- దిబ్రూఘర్ (అస్సాం) – లక్నో (ఉత్తర ప్రదేశ్)
- న్యూ జల్పాయ్గురి (పశ్చిమ బెంగాల్) – తిరుచిరాపల్లి (తమిళనాడు)
- అలీపుర్దువార్ (పశ్చిమ బెంగాల్) – బెంగళూరు (కర్ణాటక)
- అలీపుర్దువార్ (పశ్చిమ బెంగాల్) – పన్వేల్ (మహారాష్ట్ర)
- సంత్రాగచ్చి (పశ్చిమ బెంగాల్) – తాంబరం (తమిళనాడు)
వందే భారత్ మరియు అమృత్ భారత్ మధ్య తేడా
వందే భారత్ రైళ్లు పూర్తిగా ఏసీ సౌకర్యంతో కూడిన ప్రీమియం సర్వీసులు. అమృత్ భారత్ రైళ్లు ప్రత్యేకంగా నాన్-ఏసీ ప్రయాణికుల కోసం రూపొందించబడ్డాయి. వీటిలో స్లీపర్ మరియు జనరల్ కోచ్లు, భద్రత కోసం CCTV కెమెరాలు, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, ఆధునిక టాయిలెట్లు వంటి అత్యాధునిక వసతులు ఉంటాయి.
స్పష్టమైన బుకింగ్ నిబంధనలు, సవరించిన ధరలు మరియు విస్తరించిన రూట్లతో అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ సామాన్య ప్రయాణికులకు ఒక నమ్మకమైన ప్రయాణ సాధనంగా మారనుంది. పాత రైళ్ల స్థానంలో ఆధునిక వసతులతో కూడిన నాన్-ఏసీ ప్రయాణాన్ని అందించడమే రైల్వే ప్రధాన లక్ష్యం.