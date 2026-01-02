Shocking Update: అమెజాన్ H-1B వీసా ఉద్యోగులకు ఇంటి నుంచి పని చేసే అవకాశం
వీసా ఇంటర్వ్యూలు ఆలస్యం కావడంతో భారత్లో చిక్కుకున్న హెచ్-1బి ఉద్యోగులకు అమెజాన్ ఊరటనిచ్చింది. మార్చి 2 వరకు ఇంటి నుండి పని చేసేందుకు అనుమతినిచ్చింది.
అమెరికా వీసా ఇంటర్వ్యూలు ఆలస్యం కావడంతో భారత్లో చిక్కుకుపోయిన తమ హెచ్-1బి (H-1B) ఉద్యోగులకు అమెజాన్ సంస్థ భారీ ఊరటనిచ్చింది. వీసా సమస్యల వల్ల ఒత్తిడిలో ఉన్న సిబ్బందికి వెసులుబాటు కల్పిస్తూ, మార్చి 2 వరకు 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' (WFH) చేసుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది.
మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు కచ్చితంగా ఆఫీసుకే రావాలని నిబంధనలు విధిస్తున్న తరుణంలో, అమెజాన్ తన అంతర్జాతీయ ఉద్యోగుల ప్రయోజనం కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం విశేషం. అంతర్గత నోటీసు ప్రకారం.. డిసెంబర్ 13 నుండి భారత్లో వీసా ఇంటర్వ్యూ తేదీల కోసం వేచి చూస్తున్న హెచ్-1బి హోల్డర్లు ఇంటి నుండే పని చేయవచ్చు.
అయితే, ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనుమతిపై కొన్ని కఠినమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో ఉద్యోగులు క్లయింట్లతో నేరుగా మాట్లాడకూడదు, కొత్త కోడింగ్ రాయడం లేదా ఫిక్స్ చేయడం వంటివి చేయకూడదు, టెస్టింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొనకూడదు మరియు వ్యూహాత్మక నిర్ణయాల్లో భాగస్వాములు కాకూడదు. అంతేకాకుండా, భారత్లోని ఏ అమెజాన్ ఆఫీసు లేదా సైట్ను సందర్శించకూడదు.
మార్చి 2 తర్వాత కూడా వీసా ఇంటర్వ్యూలు పూర్తి కాని పక్షంలో కంపెనీ ఏం చేయబోతోందనే దానిపై స్పష్టత లేకపోవడంతో ఉద్యోగుల్లో కొంత అనిశ్చితి నెలకొంది.
ట్రంప్ ప్రభుత్వ హయాంలో హెచ్-1బి వీసా విధానాల్లో వచ్చిన మార్పుల వల్ల యూఎస్ టెక్ కంపెనీలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులకు ఈ పరిస్థితి అద్దం పడుతోంది. సోషల్ మీడియా స్క్రీనింగ్ వంటి కఠినమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ కారణంగా వీసా రెన్యూవల్ అపాయింట్మెంట్లు జూన్ వరకు ఆలస్యమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, గూగుల్ మరియు మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి కంపెనీలు తమ హెచ్-1బి ఉద్యోగులను పరిస్థితులు చక్కబడే వరకు అమెరికా విడిచి వెళ్లవద్దని ఇప్పటికే సూచించినట్లు సమాచారం.
వీసా ప్రక్రియలో స్తబ్దత కొనసాగుతున్నప్పటికీ, అమెజాన్ తీసుకున్న ఈ తాత్కాలిక నిర్ణయం ప్రభావిత ఉద్యోగులకు ఎంతో మేలు చేకూర్చనుంది.