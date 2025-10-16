Amazon దీపావళి సేల్ 2025: ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లపై రూ.25,000 వరకు డిస్కౌంట్స్!
Highlights
Amazon Great Indian Festival Diwali Sale 2025లో Samsung, iPhone, OnePlus ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్స్. ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లు, ప్రీమియం బ్రాండ్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లభించనున్నాయి. Amazon Diwali Sale, Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16, OnePlus 13, Best Diwali Phone Deals.
అమెజాన్ vs ఫ్లిప్కార్ట్ – దీపావళి సేల్ స్పెషల్ ఆఫర్స్
ఫ్లిప్కార్ట్ ‘బిగ్ బ్యాంగ్ దీపావళి సేల్’ ఇప్పటికే సందడి చేస్తుండగా, Amazon కూడా **‘Great Indian Festival Diwali Sale’**ను ప్రారంభించింది. ఈ సేల్లో ఖరీదైన ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్, ప్రీమియం బ్రాండ్లపై భారీ డిస్కౌంట్స్ లభిస్తున్నాయి.
హైలైట్ డీల్ ఫోన్లు
1️ Samsung Galaxy S24 Ultra 5G
- అసలు ధర: ₹1,00,000
- సేల్ ధర: ₹75,749
- ప్రత్యేకతలు: 6.8” భారీ AMOLED స్క్రీన్, Snapdragon 8 Gen 3 ప్రాసెసర్, 200MP క్వాడ్ కెమెరా, 5000 mAh బ్యాటరీ.
- Audience: ప్రీమియం సెగ్మెంట్ కొనుగోలుదారులకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
2️ iPhone 16 (256GB)
- అసలు ధర: ₹79,900
- సేల్ ధర: ₹66,900
- ప్రత్యేకతలు: 6.1” డిస్ప్లే, 48MP ప్రైమరీ కెమెరా, Apple A18 చిప్సెట్.
- Audience: Apple lovers కోసం ప్రత్యేక డిస్కౌంట్.
3️ OnePlus 13
- అసలు ధర: ₹72,999
- సేల్ ధర: ₹63,999
- ప్రత్యేకతలు: Snapdragon 8 Elite ప్రాసెసర్, 50MP ట్రిపుల్ కెమెరా, 6000 mAh బ్యాటరీ.
- Audience: బెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ అనుభవం కోరుకునేవారికి.
ఫీచర్స్ & అదనపు ఆఫర్లు
- బ్యాంక్ ఆఫర్లు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు కలిపితే ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
- పండుగ సమయంలో నూతన ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ సేల్ అద్భుతమైన అవకాశం.
- ఫ్లిప్కార్ట్, Amazon రెండూ పోటీగా ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి, అందువల్ల బడ్జెట్, అవసరాలకు తగిన ఫోన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
