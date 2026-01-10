Air Pollution: దేశాన్ని వణికిస్తున్న వాయు కాలుష్యం!
వాయు కాలుష్యం భారత్ను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోంది. స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో కాలుష్య స్థాయి ఆందోళన కలిగించే స్థాయికి చేరింది. రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా వందలాది నగరాలు వాయు కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకున్నాయి.
తాజా అధ్యయనం ప్రకారం, దేశంలోని దాదాపు 44 శాతం నగరాలు దీర్ఘకాలిక వాయు కాలుష్య సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇది కేవలం తాత్కాలిక పరిస్థితి కాకుండా, గాలిలో నిరంతరం విడుదలవుతున్న కాలుష్య ఉద్గారాల వల్ల ఏర్పడిన ఒక నిర్మాణాత్మక సమస్యగా మారిందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సీఆర్ఈఏ నివేదికలో కీలక అంశాలు
సెంటర్ ఫర్ రిసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్ (CREA) విడుదల చేసిన నివేదికలో ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. శాటిలైట్ డేటాను ఆధారంగా తీసుకుని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 4,041 నగరాల్లో PM2.5 స్థాయిలను విశ్లేషించారు.
2014 నుంచి 2024 మధ్య కాలంలో, కోవిడ్ ప్రభావం ఉన్న 2020 సంవత్సరం మినహా మిగిలిన అన్ని సంవత్సరాల్లో 1,787 నగరాలు జాతీయ వార్షిక PM2.5 ప్రమాణాలను మించిపోయినట్లు నివేదిక పేర్కొంది.
అత్యంత కాలుష్యపూరిత నగరాలు
2025 PM2.5 అంచనాల ప్రకారం
అసోంలోని బర్నీహాట్,
ఢిల్లీ,
ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘజియాబాద్
దేశంలోనే అత్యంత కాలుష్యపూరిత నగరాలుగా మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి.
ఎన్సీఏపీ పరిధి చాలా పరిమితం
జాతీయ స్వచ్ఛ గాలి కార్యక్రమం (NCAP) ప్రస్తుతం దేశంలోని కేవలం 4 శాతం నగరాల్లో మాత్రమే అమలులో ఉందని CREA నివేదిక స్పష్టం చేసింది. మిగిలిన అనేక నగరాలు ఇప్పటికీ క్లీన్ ఎయిర్ యాక్షన్ ప్రణాళిక పరిధిలోకి రాలేదని పేర్కొంది.
అధికంగా ప్రభావితమైన రాష్ట్రాలు
జాతీయ గాలి నాణ్యత ప్రమాణాలు (NAAQS) సాధించలేని నగరాలు అత్యధికంగా ఉన్న రాష్ట్రాలు ఇవే:
ఉత్తరప్రదేశ్ – 416 నగరాలు
రాజస్థాన్ – 158
గుజరాత్ – 152
మధ్యప్రదేశ్ – 143
పంజాబ్ – 136
బిహార్ – 136
పశ్చిమ బెంగాల్ – 124
నిపుణుల హెచ్చరిక
వాయు కాలుష్యం ప్రజారోగ్యానికి తీవ్ర ముప్పుగా మారుతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీర్ఘకాలికంగా ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవాలంటే క్లీన్ ఎనర్జీ, కఠిన నియంత్రణలు, నగర స్థాయిలో సమర్థవంతమైన చర్యలు తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు.