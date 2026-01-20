Air India ప్రయాణికులకు అదిరిపోయే ఆఫర్! విమాన టికెట్లపై భారీ డిస్కౌంట్.. ఎలా పొందాలో తెలుసా?
ఎయిర్ ఇండియా విమాన టికెట్లపై Ixigo భారీ డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. ప్రీమియం ఎకానమీ మరియు బిజినెస్ క్లాస్ టికెట్లపై రూ. 1500 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఆఫర్ గడువు మరియు వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
మీరు విమాన ప్రయాణానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్! ప్రముఖ ఆన్లైన్ ట్రావెల్ పోర్టల్ Ixigo, ఎయిర్ ఇండియా (Air India) విమాన టికెట్లపై భారీ తగ్గింపులను ప్రకటించింది. దేశీయ విమాన ప్రయాణాలను మరింత చవకగా మార్చేందుకు ఈ ఆఫర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మరియు నిబంధనలు ఇవే:
1. ప్రీమియం ఎకానమీ: రూ. 1000 వరకు తగ్గింపు
ఎయిర్ ఇండియా డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్లో ప్రీమియం ఎకానమీ (Premium Economy) క్లాస్లో ప్రయాణించే వారికి Ixigo ప్రత్యేక రాయితీని ఇస్తోంది.
డిస్కౌంట్: ప్రతి ప్రయాణికుడికి రూ. 1,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది.
పరిమితి: ప్రతి విమానంలో గరిష్టంగా 9 మంది ప్రయాణికుల వరకు ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది.
గడువు: ఈ ఆఫర్ మార్చి 31 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రయాణికులు ఈ లోపు ఎన్నిసార్లైనా ఈ ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు.
2. బిజినెస్ క్లాస్: రూ. 1500 వరకు భారీ డిస్కౌంట్
మీరు మరింత విలాసవంతంగా ప్రయాణించాలనుకుంటే బిజినెస్ క్లాస్ (Business Class) టికెట్లపై కూడా భారీ ఆఫర్ ఉంది.
డిస్కౌంట్: బిజినెస్ క్లాస్ టికెట్లపై రూ. 1,500 వరకు రాయితీ లభిస్తుంది.
ఎయిర్ లైన్స్: ఎయిర్ ఇండియా మరియు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ బిజినెస్ క్లాస్ టికెట్లకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది.
గడువు: ఇది కూడా మార్చి 31 వరకు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది.
టికెట్ క్యాన్సిలేషన్ నిబంధనలు (Terms & Conditions):
డిస్కౌంట్ పొందిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసుకుంటే కొన్ని నిబంధనలు వర్తిస్తాయని Ixigo స్పష్టం చేసింది:
రీఫండ్: ఒకవేళ మీరు టికెట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే, మీకు వచ్చే రీఫండ్ మొత్తం నుండి ఇప్పటికే పొందిన డిస్కౌంట్ మొత్తాన్ని Ixigo మినహాయించుకుంటుంది.
క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీలు: సాధారణ క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీలు అదనంగా వర్తిస్తాయి.
మార్పులు: ఒకవేళ మీరు ప్రయాణ తేదీని మార్చుకున్నా (Reschedule), సవరించిన బుకింగ్ మొత్తం ఆఫర్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటేనే డిస్కౌంట్ కొనసాగుతుంది.
దుర్వినియోగం: ట్రావెల్ ఏజెంట్లు లేదా కస్టమర్లు ఈ ఆఫర్ను తప్పుగా ఉపయోగిస్తే, బుకింగ్ను రద్దు చేసే అధికారం Ixigoకు ఉంటుంది.
ముగింపు:
మార్చి 31 లోపు దేశీయ విమాన ప్రయాణాలు చేసే వారు Ixigo ద్వారా ఎయిర్ ఇండియా టికెట్లు బుక్ చేసుకుని ఈ భారీ డిస్కౌంట్లను సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడే మీ టికెట్లను ప్లాన్ చేసుకోండి!