Breaking Report: మోదీ సంపదపై ఏడీఆర్ కీలక ప్రకటన! 2026లో ఆయన ఆస్తుల విలువ ఇదే!
ఏడీఆర్ (ADR) నివేదిక సంచలనం! పదేళ్లలో ఎంపీల సంపద 110% పెరిగింది. ప్రధాని మోదీ తక్కువ సంపద కలిగిన ఎంపీగా ఉండగా, రాహుల్ గాంధీ ఆస్తులు రెట్టింపు అయ్యాయి.
భారత పార్లమెంటు సభ్యుల (MPs) సంపద గత పదేళ్లలో సుమారు 400% పెరిగిందన్న వార్త ప్రస్తుతం తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రాటిక్ రిఫార్మ్స్ (ADR) తాజా నివేదిక ప్రకారం, గత దశాబ్ద కాలంలో ఎంపీల సగటు ఆస్తులు దాదాపు 110% పెరిగాయి.
ఒకవైపు సంపన్న చట్టసభ సభ్యుల జాబితా పెరుగుతున్నప్పటికీ, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాత్రం ఇప్పటికీ అత్యంత తక్కువ ఆస్తులు ప్రకటించిన ఎంపీగా కొనసాగుతుండటం గమనార్హం.
ఏడీఆర్ (ADR) నివేదిక వెల్లడించిన అంశాలు
ప్రజాప్రతినిధుల ఆర్థిక పరిస్థితి వారి పదవీ కాలంలో ఎంతలా మారిందో ఈ నివేదిక వివరిస్తోంది. చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు పెట్టుబడులు, వ్యాపారాలు మరియు రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా తమ సంపదను రెట్టింపు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెంచుకోగా, ప్రధాని మోదీ ఆర్థిక ప్రయాణం మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఉంది.
ప్రధాని మోదీ ఆస్తులు: ఇళ్లు, కార్లు లేవు కానీ వృద్ధి ఉంది
2014లో నరేంద్ర మోదీ మొదటిసారి ప్రధానిగా ఎన్నికైనప్పుడు ఆయన ఆస్తుల విలువ ₹1.65 కోట్లు. గత పదేళ్లలో ఆయన సంపద సుమారు 80 శాతం పెరిగి ప్రస్తుతం ₹3.02 కోట్లకు చేరుకుంది.
ఆయన ఆస్తుల పంపిణీలో ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. ఏడీఆర్ నివేదిక ప్రకారం, మోదీ తన ఆస్తులలో అధిక భాగాన్ని బ్యాంక్ ఖాతాలు మరియు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల (FDs) రూపంలో కలిగి ఉన్నారు. దేశంలోనే అత్యున్నత పదవిలో ఉన్నప్పటికీ, ఆయనకు స్వంత కారు, ఇల్లు లేదా భూమి వంటి స్థిరాస్తులు ఏవీ లేవని నివేదిక పేర్కొంది. వందల, వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్న ఇతర ఎంపీలతో పోలిస్తే, పార్లమెంటు సభ్యులందరిలోనూ ప్రధాని ఆస్తులు తక్కువగా ఉన్నాయి.
రాహుల్ గాంధీ సంపద దాదాపు రెట్టింపు
మరోవైపు, ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో భారీ వృద్ధి కనిపిస్తోంది. 2014లో ఆయన ఆస్తుల విలువ ₹9.4 కోట్లు ఉండగా, 2024 నాటికి అది ₹20.39 కోట్లకు పెరిగింది. అంటే దశాబ్ద కాలంలో సుమారు 117 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది.
ప్రధాని మోదీకి భిన్నంగా, రాహుల్ గాంధీ తన సంపదను షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు రియల్ ఎస్టేట్ రంగాలలో పెట్టుబడిగా పెట్టారని ఏడీఆర్ నివేదిక హైలైట్ చేసింది. ఈ వైవిధ్యమైన పెట్టుబడి విధానం ఆయన నికర విలువను గణనీయంగా పెంచింది.
చర్చనీయాంశంగా ఎంపీల పెరుగుతున్న సంపద
రాజకీయ నాయకుల ఆర్థిక పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనంపై ఏడీఆర్ నివేదిక మళ్లీ చర్చను లేవనెత్తింది. సామాన్యులు పెరుగుతున్న జీవన వ్యయంతో ఇబ్బందులు పడుతుంటే, ప్రజాప్రతినిధుల ఆస్తులు ఇంత వేగంగా పెరగడంపై ప్రజల్లో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎన్నికైన ప్రతినిధుల ఆర్థిక వెల్లడిని మరింత క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని మరియు ప్రజా జీవితంలో నైతికతపై విస్తృత చర్చ జరగాలని ఈ నివేదిక డిమాండ్ చేస్తోంది.