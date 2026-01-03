SuperMoon: ఇవాళ ఆకాశంలో అద్భుతం.. సూపర్ మూన్ కనువిందు..ఎన్నిగంటలకంటే.?
SuperMoon: ఆకాశాన్ని ప్రేమించే వారికి ఇవాళ ప్రత్యేక రోజు అని చెప్పాలి. పౌర్ణమి సందర్భంగా ఇవాళ సూపర్ మూన్ ఆకాశంలో మెరిసిపోనుంది. సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి చంద్రుడు స్పష్టంగా కనిపించనుండగా, సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే మరింత పెద్దగా, ప్రకాశవంతంగా దర్శనమివ్వనుంది. ఈ అద్భుత ఖగోళ దృశ్యాన్ని ప్రత్యేక పరికరాలు లేకుండానే నేరుగా కంటితో వీక్షించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సూపర్ మూన్ అంటే ఏమిటంటే.. చంద్రుడు తన కక్ష్యలో భూమికి అత్యంత దగ్గరగా ఉన్న సమయంలో పౌర్ణమి రావడమే. ఈరోజు చంద్రుడు భూమికి సుమారు 3.6 లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండనున్నట్లు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. సాధారణ పౌర్ణమితో పోలిస్తే ఇవాళ కనిపించే చంద్రుడు సుమారు 15 శాతం పెద్దగా, అలాగే 30 శాతం వరకు ఎక్కువ ప్రకాశంతో మెరిసిపోతాడని చెబుతున్నారు.
ఈ సూపర్ మూన్ ఏర్పడటానికి ఖగోళ పరంగా ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు కలిసి వచ్చాయి. భూమి సూర్యుడికి సమీపంగా ఉండే సమయంలో, చంద్రుడు భూమికి దగ్గరగా రావడం, అదే సమయంలో చంద్రుడు సూర్యుడికి పూర్తిగా ఎదురుగా ఉండటం వల్ల పౌర్ణమి ఏర్పడుతుంది. ఈ మూడు పరిస్థితులు ఒకేసారి కలిసినప్పుడు చంద్రుడిపై పడే సూర్య కాంతి ఎక్కువగా ప్రతిఫలించి, చంద్రుడు మరింత వెలిగిపోతాడు. అందుకే సూపర్ మూన్ సమయంలో చంద్రుడు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాడు.
ఖగోళ పరిశీలనలో ఆసక్తి ఉన్నవారు సాయంత్రం నుంచి రాత్రి ఆలస్యంగా వరకూ ఈ దృశ్యాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. నగరాల్లో లైట్ పొల్యూషన్ ఉన్నా కూడా, సూపర్ మూన్ ప్రకాశం కారణంగా చంద్రుడు స్పష్టంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే ఈ దృశ్యం మరింత అద్భుతంగా కనిపించనుంది.
ప్రాచీన కాలం నుంచే సూపర్ మూన్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. కొన్ని సంస్కృతుల్లో ఇది శుభ సూచకంగా భావిస్తే, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రకృతి మార్పులతో దీన్ని అనుసంధానిస్తారు. శాస్త్రీయంగా చూస్తే ఇది ఒక ఖగోళ అద్భుతం మాత్రమే అయినప్పటికీ, చంద్రుడి అందాన్ని ఆస్వాదించేందుకు ఇది అరుదైన అవకాశం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.